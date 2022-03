明治安田生命J2リーグ第7節の11試合が30日に行われた。

ここまで無敗で首位を走る横浜FCは、ホームで山形と対戦。19分に小川航基の豪快なミドルで先手を奪うと、65分に途中出場の伊藤翔が前線でボールを奪取し、小川の2点目を御膳立て。対する山形も69分に山﨑浩介のヘディングによるゴールで1点を返したが、横浜FCが逃げ切り、試合は2-1のまま終了。連勝を飾った横浜FCが無敗と共に首位の座をキープし、2点を奪った小川が7戦目にして6ゴール目を挙げて得点ランキングでも単独トップに浮上した。

首位・横浜FCを勝ち点3差で追いかける2位の町田は、最下位の大宮をホームに迎えての一戦。序盤に平戸太貴と深津康太のゴールで町田がリードを奪うと、42分にヴィニシウス・アラウージョが加点し、そのまま隙を与えずに3-0で逃げ切った。一方、唯一の未勝利チームとなっている大宮の今季初白星は、またしてもお預けとなっている。

横浜FC同様、今季の無敗を維持している3位・東京Vは、本拠地初白星を目指す琉球と敵地で対戦。前半36分までに琉球に2点を奪われる苦しい展開となったが、前半終了間際にCKから山越康平のゴールで1点を返すと、迎えた後半の68分に新井瑞希のクロスがゴールに吸い込まれて同点に。終盤の85分にはバスケス・バイロンが得たPKを新井が決めて逆転に成功する。結局、アディショナルタイムにもオウンゴールとPKで2点を加えた東京Vが逆転勝ちを収めた。

連敗中の千葉と連勝中の新潟の対戦は、鈴木大輔のアディショナルタイム弾でホームの千葉が勝利し、連敗をストップさせることに成功。また、横浜FC、東京Vと共に未だ無敗の徳島は敵地での山口戦をスコアレスドローで終え、こちらも無敗キープとなったが、これで7戦を終えて1勝6分けで、順位は7位から8位にダウンとなった。

その他、今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

▼3月30日(水)

秋田 0-0 甲府

仙台 1-3 大分

水戸 0-1 栃木

群馬 2-3 長崎

千葉 1-0 新潟

町田 3-0 大宮

横浜FC 2-1 山形

金沢 2-2 熊本

岡山 0-1 岩手

山口 0-0 徳島

琉球 2-5 東京V

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 横浜FC(19/+6)

2位 町田(16/+9)

3位 東京V(15/+8)

4位 仙台(11/0)

5位 栃木(11/-1)

6位 岩手(11/-1)

7位 千葉(10/0)

8位 徳島(9/+2)

9位 大分(9/+2)

10位 岡山(9/+1)

11位 新潟(9/+1)

12位 金沢(9/+1)

13位 熊本(9/-2)

14位 山口(8/+1)

15位 群馬(8/-1)

16位 秋田(8/-2)

17位 水戸(7/-1)

17位 長崎(7/-1)

19位 山形(6/0)

20位 甲府(6/-5)

21位 琉球(4/-8)

22位 大宮(3/-7)

■次節の対戦カード

▼4月3日(日)

13:00 秋田 vs 岩手

13:00 熊本 vs 新潟

14:00 山形 vs 岡山

14:00 栃木 vs 金沢

14:00 群馬 vs 水戸

14:00 町田 vs 千葉

14:00 横浜FC vs 琉球

14:00 甲府 vs 仙台

14:00 山口 vs 大宮

14:00 徳島 vs 長崎

17:00 東京V vs 大分