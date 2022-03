マスクに「すみっコぐらし」のスタンプを捺して周囲の誤解を予防！

新型コロナウイルス感染症の関係で、マスクをしている姿は日常的なものとなった。と同時に、マスクをしている状態で咳やくしゃみをし、周囲が気色ばむ、という光景も残念ながらよく見かけるようになった。しかし、咳やくしゃみ=新型コロナウイルス感染症、というわけではない。花粉症やアレルギーでも、やむをえずくしゃみは出る。

そういった周囲の誤解をふせぐため、マスクに捺して事情をアピールする「すみっコぐらし マスクスタンプ」が登場した。

「すみっコぐらし」はサンエックスが展開するキャラクター。

「電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい……。すみっこにいるとなぜか”落ちつく”ということがありませんか? すみっこが好きな人、すみっこが気になる人、あなたもすみっコなかまになりませんか?」と紹介されている。

そのかわいらしさと一風変わった性格設定が人気となっており、2本制作されたアニメ映画はいずれもヒット作となっている。

「すみっコぐらし マスクスタンプ」は、かわいらしいすみっコぐらしのキャラクターに好きな文字や名前を入れて作る、すみっコぐらし好きにはたまらないオーダーメイドのマスクスタンプ。

”花粉症” や ”ぜんそく” といった言葉を、かわいらしいすみっコたちのイラストと一緒にマスクにスタンプすることで、周りの人からの誤解を予防しながら、お互いの不安を軽くすることができる。

しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげなど、おなじみのすみっコたちに加えて、やま、ぺんぎん(本物)、あじふらいのしっぽ、もぐらなど、合計29種類のイラストから選べる。

「花粉症」「ぜんそく」「アレルギー」といった文字はもちろん、名前を入れることもできるので、保育園や幼稚園などに通う子供のマスクへの名前つけにも活躍する。

水にも強い別売の専用インクで押すことで、不織布やポリウレタンといったマスク素材にもスタンプOK。花粉症やぜんそくであることをまわりの人に伝え、あらぬ誤解を予防することができる。

発売元のインターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する岡田商会は「まだまだ続くマスク生活を、すこしでも明るく楽しい気持ちで過ごしてほしいという想いから企画した、『すみっコぐらし マスクスタンプ』。私たちはこれからも、日常の生活に溶け込みながら、押すたびに笑顔になったりコミュニケーションが生まれるハンコを作ってまいりたいと考えています」とコメントしている。

マスクの隅っこにすみっコのスタンプを、いやなんだったらマスクの真ん中に堂々と押して、マスク生活の中にも「落ちつく」場所を見出していただきたい。

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.