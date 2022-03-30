柴田聡子の全国ツアー「柴田聡子 Tour 2022 “ぼちぼち銀河”」が、デビューアルバム「しばたさとこ島」発売10周年記念日の6月5日にスタートする。
「柴田聡子 Tour 2022 “ぼちぼち銀河”」は5月25日にリリースされるアルバム「ぼちぼち銀河」の発売を記念して行われるもの。このツアーで柴田は、イトケン、かわいしのぶ、岡田拓郎、ラミ子、Dub Master Xからなる柴田聡子inFIRE編成で、全国9カ所を回る。
また「ぼちぼち銀河」よりロックチューン「ジャケット」が、本日3月30日に配信リリースされた。
柴田聡子 Tour 2022 “ぼちぼち銀河”
2022年6月5日（日）東京都 LIQUIDROOM
2022年6月16日（木）京都府 磔磔
2022年6月18日（土）福岡県 ライブハウス 秘密
2022年6月19日（日）岡山県 PEPPERLAND
2022年6月25日（土）宮城県 FLYING SON
2022年6月26日（日）新潟県 GOLDEN PIGS BLACK STAGE
2022年7月1日（金）愛知県 CLUB UPSET
2022年7月2日（土）大阪府 Shangri-La
2022年7月8日（金）北海道 BESSIE HALL