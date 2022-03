「ソニックマニア」第一弾発表でプライマル・スクリーム、KASABIAN、電気グルーヴら

サマソニ前日のオールナイトフェス「ソニックマニア」が、2022年8月19日に開催される。

サマソニ東京からPRIMAL SCREAM、サマソニ大阪からKASABIANが出演。真夜中の『スクリーマデリカ』セット、新生KASABIANの東京での初お披露目となる。そして、THE HUMAN LEAGUE、グルーヴ、フランスがのDJ・プロデューサーMADEON、ジャンルを越え、世界中で聞かれ続けるサウンドクリエイターNujabesのトリビュートセットNujabes Eternal Soul。さらに、ドイツからはクラブミュージックシーンの重鎮HARDFLOOR、アレックス・ニダのソロプロジェクトとして知られるエレクトロユニットBOYS NOIZEが出演する。

チケットは4月1日からクリエイティブマン先行、4月8日から抽選特典付きオフィシャルがスタートする。

・清水直樹(クリエイティブマン代表) コメント:

前回の2018年はNINE INCH NAILSとMY BLOODY VALENTINEを筆頭に、FLYING LOTUS / THUNDERCAT / GEORGE CLINTONのBrainfeeder軍団の来襲も加わり3万人を熱狂させましたが、実に4年ぶりにソニックマニアがメッセに 帰って来ます。80 / 90 / 00年代から、今現在へとフロアを揺るがして来たアーティスト達が集結して、今や数少ないオールナイト・エレクトロフェスとして今年も朝まで眠らせないつもりです。今後まだまだ待望のビッグアクトが国内より追加されるので楽しみにしてください。サマーソニックはこの後、3つのステージのラインナップ分けと共に、さらなるスペシャルアクトの発表を控えています。東京は風物詩にもなっているビーチステージ、アジアと日本の架け橋となるステージのアーティストを随時出していきます。今年海外のアーティストが例年よりも少ないのは、まだコロナ以降の海外からの入国アーティストの数を100%まで戻せないことと、海外でフェスティバルが復活して毎週のように世界中の週末にブッキングされていることが影響しています。理解して頂けると助かります。そのような中で、今年のサマソニ / ソニマニにメタルやEDMがなくて物足りないと思っているあなたを満足させるフェスティバルをこの夏2つ用意しています。4月には何らかのアナウンスをする予定なので楽しみにしていてください。

<イベント情報>

「ソニックマニア」

2022年8月19日(金)千葉・幕張メッセ

時間:OPEN 20:00 / START 21:30

出演者:

KASABIAN / PRIMAL SCREAM present Screamadelica Live / THE HUMAN LEAGUE / 電気グルーヴ / MADEON / Nujabes Eternal Soul / BOYS NOIZE / HARDFLOOR ...plus many more!!

料金:

・スタンディングチケット 13000円(税込)

・プラチナチケット 20000円(税込・枚数限定)※ソニックマニア入場券+プラチナ特典

【プラチナ特典>】専用ヴューイングエリア、専用ラウンジ、専用クローク、グッズ売り場ファストレーン、ウェルカムドリンク

先行販売【CREATIVEMAN 3A会員・CREATIVEMANモバイルGOLD会員】

受付期間:4月1日(金)12:00〜4月10日(日)18:00(先着受付)

・割引スタンディングチケット 12500円(税込・枚数限定)

・割引プラチナチケット 19000円(税込・枚数限定)

先行販売

【オフィシャル先行】

【先行特典】

・チケット全額キャッシュバック

・プラチナアップグレード

イープラス:4月8日(金)12:00pm〜 予定枚数に達し次第終

https://eplus.jp/ss/

ローソンチケット:4月15日(金)12:00pm〜 予定枚数に達し次第終了

https://l-tike.com/concert/summersonic/

【Lコード】東京:78888

プレイガイド、e+、ローソンチケット、チケットぴあ他

一般発売日

後日発表

注意事項

※出演アーティスト変更による払戻しは致しません。

※20歳未満の方はご入場いただけません

※写真付きIDチェック有り。身分証明書をご持参ください。

Official Site:www.summersonic.com