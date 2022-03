“OSAKA子どもの夢”応援事業のPVが完成！　大阪府・OSAKA KOUMIN Action Platform

“OSAKA子どもの夢”応援事業のPVが完成!

大阪府と府内43市町村のプラットフォームであるOSAKA KOUMIN Action Platformが主催、大阪府が共催で行っている“OSAKA子どもの夢”応援事業。

本事業は、「子どもたちの健やかな育ちと、前向きに生きる力の醸成」を目的に、事業への参加を契機に世界共通目標であるSDGsについて学び、同世代の多くの仲間と一緒にギネス世界記録を達成するという成功体験の機会創出をめざし、昨年度から”OSAKA子どもの夢”応援事業を実施してきた。



昨年度(第1回)は、「食・おにぎり」をテーマに、「オンラインで同時におにぎりを作った最多人数」(Most people making rice balls online simultaneously)に挑戦しギネス世界記録を達成。さらに、今年度(第2回)は、「環境・ゼロカーボン」をテーマに、「YouTubeで環境サステナビリティレッスンのライブストリームを視聴した最多人数」(Most viewers of an environmental sustainability lesson livestream on YouTube)に挑戦し、ギネス世界記録を達成している。

2025年の大阪・関西万博まで毎年挑戦内容を変えながら、世界記録にチャレンジするこの事業。

これまでの実施の様子やメイキング映像を組み合わせ、この度、プロモーション動画を製作し、公開した。

子どもたちが時に楽しく、時に真剣にチャレンジする姿とともに、本事業を支える大人たちが子ども達に何ができるかを考え、そして行動する姿が映し出されている。

OSAKA KOUMIN Action Platformの担当者は、「ギネス世界記録を達成することができた瞬間は、大型液晶画面越しに笑顔で溢れる子どもたちの様子が映し出され、ギネス世界記録という一生に残る思い出になる挑戦に関われたことを誇りに思える瞬間です。また、子ども達のチャレンジに加え、企画から当日の運営まで、たくさんの企業様のお力添えのもと公民連携で実施する、この事業は、私たち大人の挑戦でもあります。」と熱い思いを語った。

万博開催の機運醸成にも、重要な意味を持つこの事業から今後も目を離せない。