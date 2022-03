アンやセーラたちが勢揃い！ 世界名作劇場『Dramatic Heroines』展開

アニメ「世界名作劇場」シリーズの新プロジェクト「世界名作ノスタルジア」の第2弾として『Dramatic Heroines(ドラマティックヒロインズ)』の展開が決定した。

子供の頃の日曜日の7時半。家族と一緒に観たあの名場面、一人でそっと涙したあの感動。「世界名作ノスタルジア」は、世界名作劇場を観ていたあなたへお送りする "大人向けアイテム" をコンセプトとしたデザインシリーズ。

第1弾は『ロミオの青い空』の "大人向けアイテム" をコンセプトに、アニメの作画監督、キャラクターデザインを手掛けた佐藤好春が新たなアートを描き起こした『Romeo lo spazzacamino(ロミオ ロ スパッツァカミーノ)』。

そして今回、第2弾『Dramatic Heroines(ドラマティックヒロインズ)』の展開が決定。

同プロジェクトは ”大人向け” をコンセプトにしており、放送当時に作品を見ていた人たちに向けた展開を予定しているという。

1975年放送の『フランダースの犬』から始まった世界名作劇場シリーズ。優しく賢く、時には逞しく。そこにはいつも幾多の困難を乗り越える強く美しい「ヒロイン」たちがいた。

『Dramatic Heroines』では、そんな彼女たちにフォーカスし、新たなデザインでの展開を開始する。

真っ直ぐに未来を見据えた横顔を囲むように、フレームにはそれぞれの物語に由来したアイコンを、胸元にはそれぞれのキャラクターをイメージした花があしらわれている。

最新情報は、「世界名作ノスタルジア」の公式Webサイトにて告知されるとのことだ。

自らが主人公として、あるいは主人公を支える存在として活躍した『Dramatic Heroines』。今後の展開にも注目したい。

>>>『Dramatic Heroines』7人のヒロインのデザインを見る(画像2点)

(C)NIPPON ANIMATION CO., LTD. ”Anne of Green Gables”(TM)AGGLA