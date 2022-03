菅田将暉が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのブランドサポーターに就任したことが発表された。

菅田は、「“NO LIMIT!”の精神で日本中を“超元気”にする」という同パークの姿勢に賛同。今後、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとともに、さまざまな“超元気”なコラボレーション企画を発信していくという。

2022年のユニバーサル・スタジオ・ジャパンは「ぶっとべ! ここは超元気特区」をテーマに、1年を通してさまざまなエンタテインメントを発信する。

