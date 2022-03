6月4日と5日に静岡・吉田公園特設ステージで行われる野外音楽祭「頂 -ITADAKI-2022」の最終ラインナップが発表された。

このたびの発表でUA、Nulbarich、never young beach、Homecomings、BAGDADCAFE THE trench town、SOIL&"PIMP"SESSIONS、渋さ知らズオーケストラが追加された。BAGDADCAFE THE trench townはPAPA U-GeeとCHEHON、SOIL&"PIMP"SESSIONSはRei、渋さ知らズオーケストラはイベントMCも務めるPJとKeycoを迎えた形でライブを行う。3月31日には日割りも発表される予定で、4月1日にチケットの一般販売がスタートする。

頂 -ITADAKI- 2022

2022年6月4日(土)静岡県 吉田公園特設ステージ

2022年6月5日(日)静岡県 吉田公園特設ステージ

<出演者>

EGO-WRAPPIN' / Friday Night Plans / yonawo / chilldspot / THA BLUE HERB / cro-magnon -sunday morning set- / GOMA & The Jungle Rhythm Section / 奥田民生 / PUSHIM、orbe(田辺玄+haruka nakamura)×Meadow / Rickie-G/ 児玉奈央 / UA / Nulbarich / never young beach / Homecomings / BAGDADCAFE THE trench town feat. PAPA U-Gee, CHEHON / SOIL&"PIMP"SESSIONS guest Rei / 渋さ知らズオーケストラ feat. PJ, Keyco