8月19日に千葉・幕張メッセ国際展示場にて、オールナイトイベント「SONICMANIA」が開催される。

「SONICMANIA」は音楽フェスティバル「SUMMER SONIC」の前夜祭イベントで、今年4年ぶりの復活を果たす。出演アーティスト第1弾として発表されたのはKasabian、Primal Scream、The Human League、電気グルーヴ、Madeon、Nujabes Eternal Soul、Boys Noize、Hardfloorの8組。4月1日からはCREATIVEMAN 3A会員、およびCREATIVEMANモバイルGOLD会員を対象としたチケット先行販売がスタートする。

また「SONICMANIA」の開催発表に合わせ、CREATIVEMANの清水直樹代表はコメントを発表。「今や数少ないオールナイト・エレクトロフェスとして今年も朝まで眠らせないつもりです。今後まだまだ待望のビッグアクトが国内より追加されるので楽しみにしてください」と追加アーティストについてコメントしている。また「今年のサマソニ/ソニマニにメタルやEDMがなくて物足りないと思っているあなたを満足させるフェスティバルをこの夏2つ用意しています。4月には何らかのアナウンスをする予定なので楽しみにしていてください」と、新たなフェスの開催も予告している。

クリエイティブマン 清水直樹代表 コメント

前回の2018年はNINE INCH NAILSとMY BLOODY VALENTINEを筆頭に、FLYING LOTUS/THUNDERCAT/GEORGE CLINTONのBrainfeeder軍団の来襲も加わり3万人を熱狂させましたが、実に4年ぶりにソニックマニアがメッセに帰って来ます。80/90/00年代から、今現在へとフロアを揺るがして来たアーティスト達が集結して、今や数少ないオールナイト・エレクトロフェスとして今年も朝まで眠らせないつもりです。今後まだまだ待望のビッグアクトが国内より追加されるので楽しみにしてください。サマーソニックはこの後、3つのステージのラインナップ分けと共に、さらなるスペシャルアクトの発表を控えています。東京は風物詩にもなっているビーチステージ、アジアと日本の架け橋となるステージのアーティストを随時出していきます。今年海外のアーティストが例年よりも少ないのは、まだコロナ以降の海外からの入国アーティストの数を100%まで戻せないことと、海外でフェスティバルが復活して毎週のように世界中の週末にブッキングされていることが影響しています。理解して頂けると助かります。そのような中で、今年のサマソニ/ソニマニにメタルやEDMがなくて物足りないと思っているあなたを満足させるフェスティバルをこの夏2つ用意しています。4月には何らかのアナウンスをする予定なので楽しみにしていてください。

SONICMANIA

2022年8月19日(金)千葉県 幕張メッセ国際展示場

OPEN 20:00 / START 21:30

<出演者>

Kasabian / Primal Scream present Screamadelica Live / The Human League / 電気グルーヴ / Madeon / Nujabes Eternal Soul / Boys Noize / Hardfloor / and more