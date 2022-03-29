HYDEのライブ映像作品「HYDE 20th Anniversary ROENTGEN Concert 2021」が7月27日にリリースされる。
この作品にはHYDEが昨年開催したオーケストラコンサートツアーから、8月15日に行われた神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール公演の模様を収録。このツアーでは2002年発売のソロ1stアルバム「ROENTGEN」の収録曲を中心に、新曲「NOSTALGIC」「FINAL PIECE」も披露された。
さらに7月31日と8月1日に京都・平安神宮で行われたコンサート「20th Orchestra Concert 2021 HYDE HEIANJINGU」から2日目公演の模様も収められる。このコンサートでは22名のオーケストラと16名の雅楽奏者による、西洋楽器と和楽器が融合した生演奏が繰り広げられた。
今回の作品は完全数量限定の豪華BOX盤、および通常盤Blu-rayとDVDの計3仕様でリリースされる。今年1月に発売された「HYDE COMPLETE BOX 2001-2003」と同じ棺桶型の豪華BOX盤は昨年11月にHYDEの故郷・和歌山で行われた「20th Orchestra Concert HYDE 黑ミサ 2021 Wakayama」の音源を収録したCD付きで、今回のオーケストラコンサートを追ったドキュメンタリー映像も追加収録される。豪華BOX盤の予約は4月19日まで受付中。
HYDE「HYDE 20th Anniversary ROENTGEN Concert 2021」収録内容
Blu-ray / DVD
HYDE 20th Anniversary Orchestra Concert - ROENTGEN 2021 -
01. UNEXPECTED
02. WHITE SONG
03. EVERGREEN
04. OASIS
05. A DROP OF COLOUR
06. SMILING
07. THE ABYSS
08. DEPARTURES
09. Red Swan
10. SHALLOW SLEEP
11. NEW DAYS DAWN
12. ANOTHER MOMENT
13. HONEY
14. flower
15. ANGEL'S TALE
16. THE CAPE OF STORMS
17. FINAL PIECE
18. BREAKING DAWN
19. NOSTALGIC
20. SECRET LETTERS
HYDE 20th Anniversary Orchestra Concert -HEIANJINGU-
01. UNEXPECTED
02. WHITE SONG
03. A DROP OF COLOUR
04. EVERGREEN
05. FINAL PIECE
06. SMILING
07. flower
08. THE ABYSS
09. NEW DAYS DAWN
10. ZIPANG
11. ANOTHER MOMENT
12. NOSTALGIC
13. Red Swan
14. SECRET LETTERS
15. MY FIRST LAST
豪華BOX盤CD
20th Orchestra Concert HYDE 黑ミサ 2021 Wakayama
01. WHITE SONG
02. EVERGREEN
03. SMILING
04. THE ABYSS
05. FINAL PIECE
06. DEPARTURES
07. ANOTHER MOMENT
08. ZIPANG
09. Red Swan
10. DEFEAT
11. AFTER LIGHT
12. MAD QUALIA
13. DEVIL SIDE
14. flower
15. forbidden lover
16. GLAMOROUS SKY（with 玉置成実）
17. HONEY（with 玉置成実）
18. BELIEVING IN MYSELF
19. MEMORIES
20. NOSTALGIC