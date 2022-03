HYDEのライブ映像作品「HYDE 20th Anniversary ROENTGEN Concert 2021」が7月27日にリリースされる。

この作品にはHYDEが昨年開催したオーケストラコンサートツアーから、8月15日に行われた神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール公演の模様を収録。このツアーでは2002年発売のソロ1stアルバム「ROENTGEN」の収録曲を中心に、新曲「NOSTALGIC」「FINAL PIECE」も披露された。

さらに7月31日と8月1日に京都・平安神宮で行われたコンサート「20th Orchestra Concert 2021 HYDE HEIANJINGU」から2日目公演の模様も収められる。このコンサートでは22名のオーケストラと16名の雅楽奏者による、西洋楽器と和楽器が融合した生演奏が繰り広げられた。

今回の作品は完全数量限定の豪華BOX盤、および通常盤Blu-rayとDVDの計3仕様でリリースされる。今年1月に発売された「HYDE COMPLETE BOX 2001-2003」と同じ棺桶型の豪華BOX盤は昨年11月にHYDEの故郷・和歌山で行われた「20th Orchestra Concert HYDE 黑ミサ 2021 Wakayama」の音源を収録したCD付きで、今回のオーケストラコンサートを追ったドキュメンタリー映像も追加収録される。豪華BOX盤の予約は4月19日まで受付中。

HYDE「HYDE 20th Anniversary ROENTGEN Concert 2021」収録内容

Blu-ray / DVD

HYDE 20th Anniversary Orchestra Concert - ROENTGEN 2021 -

01. UNEXPECTED

02. WHITE SONG

03. EVERGREEN

04. OASIS

05. A DROP OF COLOUR

06. SMILING

07. THE ABYSS

08. DEPARTURES

09. Red Swan

10. SHALLOW SLEEP

11. NEW DAYS DAWN

12. ANOTHER MOMENT

13. HONEY

14. flower

15. ANGEL'S TALE

16. THE CAPE OF STORMS

17. FINAL PIECE

18. BREAKING DAWN

19. NOSTALGIC

20. SECRET LETTERS

HYDE 20th Anniversary Orchestra Concert -HEIANJINGU-

01. UNEXPECTED

02. WHITE SONG

03. A DROP OF COLOUR

04. EVERGREEN

05. FINAL PIECE

06. SMILING

07. flower

08. THE ABYSS

09. NEW DAYS DAWN

10. ZIPANG

11. ANOTHER MOMENT

12. NOSTALGIC

13. Red Swan

14. SECRET LETTERS

15. MY FIRST LAST

豪華BOX盤CD

20th Orchestra Concert HYDE 黑ミサ 2021 Wakayama

01. WHITE SONG

02. EVERGREEN

03. SMILING

04. THE ABYSS

05. FINAL PIECE

06. DEPARTURES

07. ANOTHER MOMENT

08. ZIPANG

09. Red Swan

10. DEFEAT

11. AFTER LIGHT

12. MAD QUALIA

13. DEVIL SIDE

14. flower

15. forbidden lover

16. GLAMOROUS SKY(with 玉置成実)

17. HONEY(with 玉置成実)

18. BELIEVING IN MYSELF

19. MEMORIES

20. NOSTALGIC