Mrs. GREEN APPLEが「SCHOOL OF LOCK!」に復帰 INI髙塚大夢が5週目レギュラーに

ラジオの中の学校・TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。3月28日(月)の放送では、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、4月4日(月)の週からリニューアルするコーナーや新時間割を発表しました。2人の感想とともに紹介します。こもり校長:みんなの学校と同じように、SCHOOL OF LOCK! も4月4日に新学期を迎えます。授業時間の変更があったり、新たな講師を迎えたりするので、今から新時間割を発表しようと思います!月~木の22時台に10分間ほど放送しているGIRLS LOCKS! の週替わりパーソナリティの名称が、“女子生徒”から“先生”に変更されます【1週目】アイナ・ジ・エンド毎週月曜の23時台に放送されている「アイナLOCKS!」がお引っ越し。これまでは週1でしたが、4月からは1週目の22時台に月~木の4日連続で声を届けます。初回は4月4日(月)です。【2週目】森七菜これまでは“生徒”だった森七菜が、森七菜先生として「森七菜LOCKS!」を担当。どんな授業になるかお楽しみに!【3週目】 adieu(上白石萌歌)番組では“萌歌さま”と呼ばれている上白石萌歌が、「adieu LOCKS!」を担当。これからは、“adieu先生”と呼ばれるのかも……?【4週目】景井ひないままでは、4週目を担当していた景井ひなが、先生となって「景井LOCKS!」を担当。番組のTikTok同好会の部長もつとめています。【5週目】 INI・髙塚大夢2022年1月に期間限定で放送された「INI LOCKS!」がバックアゲイン! 次回の授業は5月に行われます。火~金曜に変更はなく、月曜にMrs. GREEN APPLEが登場。【月曜】Mrs. GREEN APPLEによる「ミセスLOCKS!」2021年3月まで放送されていた「ミセスLOCKS!」が復活。フェーズ2に入ったミセス先生は、どんな授業を届けてくれるのか!? 初回は4月4日(月)です。【火曜】sumikaによる「sumika LOCKS!」【水曜】LiSAによる「LiSA LOCKS!」【木曜】乃木坂46・賀喜遥香による「乃木坂LOCKS!」【金曜】22:30よりサカナクションによる「サカナLOCKS!」【金曜】23時より放送している「SCHOOL OF LOCK! 教育員会」では、毎月3週目に平手友梨奈による「平手LOCKS!」を放送こもり校長:4月からの毎週月曜日は、Mrs. GREEN APPLE先生が担当してくれます! 驚いたという生徒(リスナー)もいれば、“新時間割発表”ということで「もしかしたらミセス先生が復活するんじゃないかな?」と廊下(ツイッター)でつぶやいている生徒もいたり。ぺえ教頭:すごいね、予感が的中(笑)。ミセス先生は「おかえりなさい」だね。こもり校長:そうだね。ツイッターでは他にも、『INI LOCKS! おめでとう!』というのがあったね。ぺえ教頭:INIは、前回来てくれたときに盛り上がっていたからね。こもり校長:校長と教頭は、直接ごあいさつできていないんだけど……。ぺえ教頭:私はコロナになっていたときで、お休みしていたからさ。こもり校長:そうだね。また改めてごあいさつできるのは、嬉しいことだね。22時55分から一部地域を除いて放送されている、豆柴の大群による「豆柴LOCKS!」や、23時から放送されているコーナーに変更はないとのこと。4月からの時間割は、番組の特設サイトでご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/