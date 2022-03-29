TVアニメ「ヒーラー・ガール」のメインキャストによる放送直前特番「Healing Program Vol.1」が、4月4日22時よりニコニコ生放送、YouTubeで生配信される。
4月4日23時にTOKYO MX、BS11で放送がスタートする「ヒーラー・ガール」。メインキャストは礒部花凜、堀内まり菜、熊田茜音、吉武千颯から成るコーラスユニット・ヒーラーガールズが務めており、放送直前特番では4人がアニメや自身の活動を“全力徹底紹介”する。なおニコニコ生放送ではプレミアム会員限定コーナーも用意されており、コーナー用にキャストへの質問などのメッセージを公式Twitter（@HealerGirlAnime）宛のDMで募集中だ。
またYouTubeのBANDAI NAMCO Arts Channelでは、ヒーラーガールズとMay J.のコラボ動画4本を公開中。5人による「残酷な天使のテーゼ」「ハナミズキ」のカバー歌唱に加え、前後編のトーク動画ではMay J.の言葉に涙する場面も収められている。
「ヒーラー・ガール」は歌で病気やケガを治す音声医学“ヒーリング”が存在する世界を舞台に、歌うことで医療を行う“ヒーラー”見習いの少女たちを描くオリジナルアニメ。監督を入江泰浩、シリーズ構成・脚本を木村暢が務め、アニメーション制作をStudio 3Hzが担当する。
TVアニメ「ヒーラー・ガール」
TOKYO MX、BS11：2022年4月4日（月）より毎週月曜日23:00～
スタッフ
監督：入江泰浩
シリーズ構成・脚本：木村暢
キャラクターデザイン：秋谷有紀恵
美術デザイン：石口十
プロップデザイン：あきづきりょう
音楽：高橋諒
歌詞：松井洋平
音響監督：郷文裕貴
美術監修：東潤一（スタジオイースター）
美術監督：妹尾想（スタジオイースター）
色彩設計：加藤里恵
グラフィックアート：荒木宏文
3D監督：小川耕平（Marco）
撮影監督：村上優作（スタジオエル）
編集：定松剛
アニメーション制作：Studio 3Hz
キャスト
藤井かな：礒部花凜
五城玲美：堀内まり菜
森嶋響：熊田茜音
矢薙ソニア：吉武千颯
烏丸理彩：高垣彩陽
渚笙子：東城日沙子
穂ノ坂しのぶ：高木美佑
(c) Healer Girl Project