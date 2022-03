気分は英国紳士！ 海外ドラマ『PENNYWORTH／ペニーワース』コラボメニューをロンドンスタイルのガストロパブ・COOPERSで楽しむ！

ワーナー・ブラザース ジャパンよりDVDレンタル中の海外ドラマ『PENNYWORTH/ペニーワース <シーズン1>』は、モッズスーツに身を包み、英国転覆の陰謀による危機に立ち向かう男たちの活躍を描くアクション・サスペンス作品。イギリス出身のミュージシャンたちの名曲の数々に彩られた、チャーミングかつスタイリッシュな魅力を併せ持つ新しいヒーロー像は「まるでジェームズ・ボンドのようだ」とも評されるなどすでに高い評価を得ている注目作だ。

元SAS(英国特殊空挺部隊)の主人公、アルフレッド・ペニーワースは、除隊した後に自立を目指し警備会社を立ち上げる。そこで知り合ったのはCIAのエージェント、トーマス・ウェイン。イギリス政府転覆をもくろむ組織「鴉の結社」を監視するという密命を帯びたトーマスは、アルフレッドの腕を見込んで警備を依頼する。これがアルフレッドとトーマスの長年にわたる絆、そして女王陛下の命をめぐって繰り広げられる陰謀との戦いの幕開けだった——。

……というあらすじ、特に主要キャラクターの名前を聞けば、予備知識がなくともピンとくる方も多いかもしれない。そう、アルフレッドは『バットマン』シリーズの主人公であるバットマン/ブルース・ウェインの執事を後に務め、揺るぎない愛情と忠誠心でブルースを支えていく人物であり、『PENNYWORTH/ペニーワース <シーズン1>』はアルフレッドとウェイン家との因縁の始まりを描いた物語でもあるのだ。最新作である映画『THE BATMAN -ザ・バットマン-』が公開中でもあるタイムリーなリリースなだけに、『バットマン』シリーズのファンなら必ず抑えておきたい作品と言えるだろう。

そして、その『PENNYWORTH/ペニーワース <シーズン1>』のDVDレンタル開始を記念したコラボキャンペーンがスタート、3月14日(月)から4月13日(水)の1カ月限定で、東京・丸の内のロンドンスタイルのガストロパブ・COOPERSでコラボメニューが展開中だ。英国らしい雰囲気が満載のドラマ本編からインスパイアされたメニュー4種を味わうことができる。また、コラボメニューを注文すると、オリジナルピンバッジがプレゼントされる。

●ミッション:コラボメニューを完食せよ!

今回のコラボレーションで生まれた4種のメニューは、ロンドンで撮影されたドラマ本編と同様、いずれも超本格的な趣向を凝らしたものとなっている。マスコミ向けに行われた試食会にて実食した印象も交えて紹介しよう!

フィッシュ&チップス〜リーペリンソース〜 950円(税込)

ブリティッシュパブの定番メニューといえばやはりフィッシュ&チップス。ソースには英国御用達ブランド「リーペリン」の「リーペリンウスターソース」を使用。フィッシュフライにレモンをかけるかどうかはお好み次第だが、ソースとの相性も抜群なので、できれば試してみたいところ。ブリキのバケツに山盛りになって提供される見た目も豪快で、それだけでテンションが上がってしまう。

クラウンポテトサラダ〜スターオブボンベイの香り〜 780円(税込)

ポテトサラダに半熟たまごを乗せて、その上からさらにドレッシングをふんだんにかけたビジュアルはこれまでに見たことがないインパクト。ドレッシングには、至高のジン「スター・オブ・ボンベイ」を贅沢に使用していて、その風味はポテトサラダと半熟たまごというある意味スタンダードな組み合わせに想像以上の高貴な味わいをもたらしている。

※こちらのメニューにはアルコール分が含まれています。

ギネスシチューオムライス 780円(税込)

ビーフシチューの隠し味として英国パブ定番のビール「ギネス」が使用され、風味豊かに仕上がったオムライス。爪楊枝のユニオンジャックがアクセントとなっている。ランチタイムにはブレークランチとして、サラダ・スープ・デザート・コーヒーとのセットが1280円(税込)で提供される。

紅茶のケーキ〜リンゴとイチゴのブルーチーズソース〜 650円(税込)

イギリスといえばこれも定番である紅茶のフレーバーが爽やかなケーキ。リンゴとイチゴにブルーチーズを合わせたソースは少し癖のある大人の味で、さながら気分は英国紳士の優雅なティータイムといったところだ。「Queens Tea Time」としてコーヒー・紅茶のセットも1000円(税込)で提供。

>>>コラボメニューやプレゼントのピンバッジを見る(写真11点)

PENNYWORTH and all related characters and elements TM & (C) DC and Warner Bros. Entertainment Inc.

Pennyworth (C) 2022 Warner Bros. Entertainment Inc.