これ知ってる？ メジャー＆ディープなディズニーミニフィギュア

メディコム・トイのフィギュアシリーズUDF[ウルトラディテールフィギュア]の新作に「UDF Disney シリーズ10」が登場。同シリーズの特徴はメジャーキャラとディープなキャラを織り交ぜてラインナップしているところだ。

『The Little House』(邦題『小さい家』)という作品をご存じだろうか。1952年にディズニーによって作られた、バージニア・リー・バートンの絵本を原作とする短編アニメである。日本では、かなりディープなディズニーファンでないと知らない作品ではないかと思われる。

「UDF Disney」はディズニーキャラをミニサイズでフィギュア化したアイテム。今回紹介の新作が第10弾である事からも分かるようにかなりの人気シリーズだ。毎回膨大なディズニー作品の中から立体化キャラが選ばれているが、最近は「知る人ぞ知る」的なキャラがラインナップされるようになってきた。

シリーズ8のSUSIE、シリーズ9のPedroなどは「誰でも知っているディズニーキャラ」とはちょっと言えない、マニア向けのセレクトであろう。

今回の「UDF Disney シリーズ10」も、『ファンタジア』のミッキーマウスやバンビといった超メジャー組に加え、小さい家、しあわせウサギのオズワルドといった、ある程度ディズニー知識がある人でないと知らなさそうなキャラもラインナップされている。

ちなみにメディコム・トイはソフビフィギュアのVCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)ですでに小さい家とオズワルドを発売している。このディープな目の付け所が、マニアックな視点を失わない同社らしいところだ。

UDF Disney シリーズ10

発売元:メディコム・トイ

各1320円(税込)

★:1650円(税込)

●:1980円(税込)

2022年10月発売予定

ミニサイズの固定フィギュア。各全高約6.5~9.5センチ。

OSWALD THE LUCKY RABBIT、BAMBI、The Little House、Mickey Mouse (The Gallopin' Gaucho) 、Armored Baymax、MICKEY MOUSE & BROOMの全6種。

メディコム・トイはUDFの他ににもソフビフィギュアのVCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)、雑貨アイテムなどを発売している。引き続きその新製品情報をお届けしよう。

VCD WU

メディコム・トイ

9900円(税込)

2022年4月発売予定

ファッションブランドのNEIGHBORHOOD(ネイバーフッド)とメディコム・トイのタッグで送るClassic Toyシリーズの新作。ソフビ製で全高約21センチ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、NEIGHBORHOOD、HOODS及びWEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)NEIGHBORHOOD 原宿:03-3401-1201

ETERNOW 『今がすべて』

発売元:ディスクユニオン

企画・製造:メディコム・トイ

プロデュース:岩谷宏

2200円(税込)

2022年4月12日発売予定

松村雄策がボーカルを担当した幻のグループ "ETERNOW"(イターナウ)。1975年、未だ自主製作という概念すらなかった時代に、彼らがカセットのみでリリースした全11曲の音源をマスターテープより完全マスタリングしたCD。

(問)ディスクユニオンHP問い合わせページ:https://diskunion.net/st/contact/

松村雄策は音楽評論家。ロック雑誌『ロッキング・オン』の創刊メンバーである。

メディコム・トイはロック関係のアイテムを数多く発売しており、今回のように音源そのものをリリースする場合もある。

