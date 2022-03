佐野元春&ザ・コヨーテバンド、5作目のスタジオ・アルバム配信リリース

佐野元春&ザ・コヨーテバンドが、2022年4月8日にアルバム『ENTERTAINMENT!』、7月上旬に第2の新アルバム(タイトル未定)を発売する。

先行してリリースされるアルバム『ENTERTAINMENT!』は佐野元春&ザ・コヨーテバンド名義による5作目のスタジオ・アルバムとなっており、配信のみでの販売となる。本作では2019年から2021年にかけて配信リリースしたシングル曲を一挙収録。「愛が分母」(2019)、「この道」(2020)、「ENTERTAINMENT!」(2020)、「合言葉」(2020)、 そして「街空ハ高ク晴レテ」(2021)。さらに、新曲を加えた全10曲が収録されている。

関連記事:佐野元春が40年の歩みを語る 言葉・メロディ・ビートへの意識と挑戦

また、新曲では「東京に雨が降っている」、「悲しい話」など、コロナ禍の人々をスケッチした曲が並び、世代を越えて同じ時代を生きるすべての人に向けられた内容。レコーディング・エンジニアは渡辺省二郎がつとめた。マスタリング・エンジニアは N.Y. スターリング・サウンドのRandy Merrill が担当。バンドの演奏を生かしたオーガニックなロック・サウンドに仕上がっている。

<リリース情報>

佐野元春&ザ・コヨーテバンド

アルバム『ENTERTAINMENT!』

発売日:2022年4月8日(金)

価格:2500円

https://www.moto.co.jp/features/entertainment/

=収録曲=

1. エンタテイメント! ENTERTAINMENT!

2. 愛が分母 /LOVE

3. この道(Additional Recorded Version)BLUE SKY

4. 街空ハ高ク晴レテ(Additional Recorded Version) CITY BOY BLUE

5. 合言葉

SAVE IT FOR A SUNNY DAY

6. 新天地

SWEET REFUGEES

7.東京に雨が降っている

RAINY DAY IN TOKYO

8. 悲しい話 JAMMING

9. 少年は知っている BOYS KNOW WHY

10. 茨の道

ALL OUR TRIALS

PRODUCED BY MOTOHARU SANO CO-PRODUCED BY YOSUKE OWIE

RECORDED & MIXED BY SHOJIRO WATANABE MASTERING BY RANDY MERRIL

All words and music written by Moto Lion Sano 2022 © Ms Factory Music Publishers

ミュージシャン・クレジット

THE COYOTE BAND:

Vocal, Guitar Keys:佐野元春

Drums:小松シゲル

Bass:高桑 圭

Guitar:深沼元昭、藤田顕

Keyboards:渡辺シュンスケ

プロダクション・クレジット Produced by Moto Lion Sano

Co-produced by 大井 スパム 洋輔

Recorded & Mixed by 渡辺省二郎

Mastering Engineer:RANDY MERRIL

Production Management:大本和典

Artist Management:松永ひろみ

2022 © Ms Factory Music Publishers

公式サイト:https://www.moto.co.jp