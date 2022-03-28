佐野元春&ザ・コヨーテバンド、5作目のスタジオ・アルバム配信リリース

佐野元春&ザ・コヨーテバンドが、2022年4月8日にアルバム『ENTERTAINMENT!』、7月上旬に第2の新アルバム（タイトル未定）を発売する。
先行してリリースされるアルバム『ENTERTAINMENT!』は佐野元春&ザ・コヨーテバンド名義による5作目のスタジオ・アルバムとなっており、配信のみでの販売となる。本作では2019年から2021年にかけて配信リリースしたシングル曲を一挙収録。「愛が分母」（2019）、「この道」（2020）、「ENTERTAINMENT!」（2020）、「合言葉」（2020）、 そして「街空ハ高ク晴レテ」（2021）。さらに、新曲を加えた全10曲が収録されている。
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また、新曲では「東京に雨が降っている」、「悲しい話」など、コロナ禍の人々をスケッチした曲が並び、世代を越えて同じ時代を生きるすべての人に向けられた内容。レコーディング・エンジニアは渡辺省二郎がつとめた。マスタリング・エンジニアは N.Y. スターリング・サウンドのRandy Merrill が担当。バンドの演奏を生かしたオーガニックなロック・サウンドに仕上がっている。
＜リリース情報＞
佐野元春&ザ・コヨーテバンド
アルバム『ENTERTAINMENT!』
発売日：2022年4月8日（金）
価格：2500円
https://www.moto.co.jp/features/entertainment/
=収録曲=
1. エンタテイメント! ENTERTAINMENT!
2. 愛が分母 /LOVE
3. この道（Additional Recorded Version）BLUE SKY
4. 街空ハ高ク晴レテ（Additional Recorded Version） CITY BOY BLUE
5. 合言葉
SAVE IT FOR A SUNNY DAY
6. 新天地
SWEET REFUGEES
7.東京に雨が降っている
RAINY DAY IN TOKYO
8. 悲しい話 JAMMING
9. 少年は知っている BOYS KNOW WHY
10. 茨の道
ALL OUR TRIALS
PRODUCED BY MOTOHARU SANO CO-PRODUCED BY YOSUKE OWIE
RECORDED & MIXED BY SHOJIRO WATANABE MASTERING BY RANDY MERRIL
All words and music written by Moto Lion Sano 2022 © Ms Factory Music Publishers
ミュージシャン・クレジット
THE COYOTE BAND:
Vocal, Guitar Keys：佐野元春
Drums：小松シゲル
Bass：高桑 圭
Guitar：深沼元昭、藤田顕
Keyboards：渡辺シュンスケ
プロダクション・クレジット Produced by Moto Lion Sano
Co-produced by 大井 スパム 洋輔
Recorded & Mixed by 渡辺省二郎
Mastering Engineer：RANDY MERRIL
Production Management：大本和典
Artist Management：松永ひろみ
2022 © Ms Factory Music Publishers
公式サイト：https://www.moto.co.jp