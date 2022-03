牛めしの松屋などで『すみっコぐらし』クリアファイルがもらえる！

ちょっとネガティブな設定が人気のファンシーキャラ『すみっコぐらし』。その『すみっコぐらし』のクリアファイルが「松屋」「松のや・松乃家」「マイカリー食堂」でもらえるプレゼント企画が、2022年3月29日・30日から開始される。

『すみっコぐらし』はサンエックスが展開するキャラクター。

「電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい……。すみっこにいるとなぜか ”落ちつく” ということがありませんか? すみっこが好きな人、すみっこが気になる人、あなたもすみっコなかまになりませんか?」と紹介されている。

そのかわいらしさと一風変わった性格設定が人気となっており、2本制作されたアニメ映画はいずれもヒット作となっている。

今回のプレゼント企画は、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」、とんかつ専門店の「松のや・松乃家」、カレー専門店「マイカリー食堂」で対象メニューを注文すると、オリジナルデザインのA4クリアファイルがもらえるというもの。

クリアファイルは全8種類で、うち1種はシークレット。もらえる種類はランダムで選択不可となっている。

動物だけでなくさまざまなものがモチーフになっているすみっコのメンバーには「とんかつ」というキャラクターが存在しており、今回のクリアファイルにも採用されている。

シークレットの絵柄は気になるが、ここは「松のや・松乃家」で「とんかつ」のファイルがもらえるかどうか、というチャレンジに挑戦してみるのも面白いかもしれない。

