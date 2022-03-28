パソコン専門店ドスパラは、NASEF JAPANが開催する、高校生を対象にしたeスポーツ大会「NASEF JAPAN MAJOR（ナセフジャパンメジャー） League of Legends　SPRING 2022」に協賛することを記念し、2022年3月28日より、リツイートキャンペーン第三弾を開催する。期間は4月3日23時59分まで。

キャンペーンには、ドスパラ公式Twitterをフォローし、期間中に投稿される全4回のキャンペーンツイートをリツイートして応募する。抽選で1名に、ゲーミングキーボード『Logicool G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard-Tactile』と、ゲーミングマウス『Logicool PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse G-PPD-003WL-MG』をプレゼント。キャンペーンは誰でも参加可能だ。