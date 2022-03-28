パソコン専門店ドスパラは、NASEF JAPANが開催する、高校生を対象にしたeスポーツ大会「NASEF JAPAN MAJOR（ナセフジャパンメジャー） League of Legends SPRING 2022」に協賛することを記念し、2022年3月28日より、リツイートキャンペーン第三弾を開催する。期間は4月3日23時59分まで。
キャンペーンには、ドスパラ公式Twitterをフォローし、期間中に投稿される全4回のキャンペーンツイートをリツイートして応募する。抽選で1名に、ゲーミングキーボード『Logicool G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard-Tactile』と、ゲーミングマウス『Logicool PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse G-PPD-003WL-MG』をプレゼント。キャンペーンは誰でも参加可能だ。
／— ドスパラ【公式】 (@dospara_web) March 28, 2022
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「NASEF JAPAN MAJOR」エントリー受付中!
優勝チームには豪華賞品✨
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ドスパラ協賛記念 第三弾🎉
『ゲーミングマウス』『ゲーミングキーボード』
が1名様に当たる！@dospara_web をフォロー＆全4回の投稿をRT✅4/3迄
この投稿は【①回目】✨
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