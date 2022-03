FIFAワールドカップカタール2022北中米カリブ海予選第13節が27日に各地で行われた。

首位カナダは7位ジャマイカと対戦。前半に2点をリードすると、後半にも2点を追加し、4-0で快勝した。この結果、最終節を残して3位以上が確定し、1986年のメキシコ大会以来36年ぶり2度目となる本大会出場が決定した。

2位アメリカ代表は5位パナマ代表と対戦。クリスティアン・プリシッチが代表では初となるハットトリックを達成するなど、5-1で快勝。この結果、2位をキープしたアメリカは得失点差の関係で最終節のコスタリカ代表戦に6点差で敗れなければ本大会出場となる。

3位メキシコ代表は8位ホンジュラス代表に苦しみながらも1-0で勝利。この結果、最終節は引き分け以上で自力での本戦出場が可能となる。4位コスタリカ代表は6位エルサルバドル代表を2-1で下し、4位以上が確定した。

第13節の結果は以下の通り。なお、最終節は30日に開催される。

■W杯北中米カリブ海予選

カナダ 4-0 ジャマイカ

エルサルバドル 1-2 コスタリカ

アメリカ 5-1 パナマ

ホンジュラス 0-1 メキシコ

■順位表

※カッコ内は(勝ち点/得失点差)

1位 カナダ(28/+17)

2位 アメリカ(25/+13)

3位 メキシコ(25/+7)

=====W杯出場権獲得=====

4位 コスタリカ(22/+3)

====大陸間プレーオフ進出====

5位 パナマ(18/-3)

6位 エルサルバドル(10/−8)

7位 ジャマイカ(8/−11)

8位 ホンジュラス(4/−18)

■次節対戦カード

▼30日開催

メキシコ vs エルサルバドル

ジャマイカ vs ホンジュラス

パナマ vs カナダ

コスタリカ vs アメリカ