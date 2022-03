メガハウスは、ルービックキューブシリーズの新商品「すみっコぐらし はじめてルービックキューブ」を2022年3月下旬から発売する。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

本商品は、そんな『すみっコぐらし』デザインの2×2×2マスのルービックキューブ。絵柄が無くマスの数が多い ”黄色面” 、 ”【すみっコ】の面” 、 ”【すみっコ集合】の面” と3つのレベルで徐々に難易度を上げて揃えていくことができる。

通常のルービックキューブとは違い、1面が揃ったら完成だ。

同梱の「一面完成攻略書」をみながら難易度を選んで楽しめるため、初めてルービックキューブで遊ぶ方にぴったりの商品となっている。

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.