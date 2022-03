ソーシャルアドベンチャーゲーム「Sky 星を紡ぐ子どもたち」のアニメーション映像化が発表された。

これは東京・東京ビッグサイトで開催された「AnimeJapan 2022」内で昨日3月27日に発表されたもの。「Sky 星を紡ぐ子どもたち」は、thatgamecompany(ザットゲームカンパニー)が手がけるゲームで、合計1億6000万ダウンロードを記録している。「AnimeJapan 2022」で行われたイベントに登場したthatgamecompanyの水谷立は、アニメについて「テーマは『Sky 星を紡ぐ子どもたち』よりも遥か昔の時代、星々が天に栄えていたころの物語。本格的に映像作品として制作していく」と説明している。

(c) 2022 thatgamecompany, Inc. All Rights Reserved.