26日と27日にかけて、明治安田生命J3リーグ第3節が各地で行われた。

開幕2連勝を飾った松本山雅FCは、ホームに鹿児島ユナイテッドFCを迎えての一戦。28分にオウンゴールで鹿児島が先制しハーフタイムとなるも、松本は後半開始早々にFW横山歩夢のPKで試合を同点とする。しかし、64分にFW米澤令衣がゴールを決め、鹿児島が勝ち越しに成功した。結局試合は1-2で幕を閉じ、松本の連勝は2でストップ。一方の鹿児島は2連勝を飾った。

こちらも開幕2連勝中の福島ユナイテッドFCは、ホームにY.S.C.C.横浜を迎えた。試合は序盤から動きを見せ、3分にYS横浜FW林友哉が先制点をゲット。対する福島はその4分後にFW高橋潤哉の2試合連続ゴールで同点とし、試合は1-1でハーフタイムを迎える。後半は一進一退の攻防でスコアが動かない時間が続く。そして、そのまま引き分けかと思われた後半アディショナルタイム、福島のMF橋本陸が値千金の逆転ゴールを挙げた。2-1で劇的な勝利を収めた福島が、リーグで唯一の開幕3連勝を手にしている。

そして今節は藤枝MYFCに1-0で勝利したヴァンラーレ八戸、FC岐阜に2-0で勝利したアルスクラロ沼津、カターレ富山に1-2で勝利したギラヴァンツ北九州が今シーズン初勝利を飾った。

第3節の試合結果と順位表、また第4節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

SC相模原 2-1 テゲバジャーロ宮崎

松本山雅FC 1-2 鹿児島ユナイテッドFC

ヴァンラーレ八戸 1-0 藤枝MYFC

福島ユナイテッドFC 2-1 Y.S.C.C.横浜

アスルクラロ沼津 2-0 FC岐阜

ガイナーレ鳥取 1-1 FC今治

AC長野パルセイロ 3-1 カマタマーレ讃岐

カターレ富山 1-2 ギラヴァンツ北九州

愛媛FC 1-2 いわきFC

■順位表

(※カッコ内は勝ち点/得失点差)

1位 福島(9/+7)

2位 長野(7/+4)

3位 鹿児島(7/+2)

4位 いわき(7/+2)

5位 松本(6/+1)

6位 相模原(6/+1)

7位 藤枝(4/+2)

8位 宮崎(4/+1)

9位 岐阜(4/+1)

10位 今治(4/0)

11位 北九州(4/−1)

12位 讃岐(3/0)

13位 富山(3/−1)

14位 八戸(3/−2)

15位 沼津(3/−4)

16位 YS横浜(1/−2)

17位 鳥取(1/−6)

18位 愛媛(0/−5)

■次節の対戦カード

▼4/2(土)

13:00 YS横浜 vs 愛媛

14:00 藤枝 vs 讃岐

▼4/3(日)

13:00 八戸 vs 沼津

13:00 福島 vs 長野

13:00 いわき vs 富山

13:00 相模原 vs 松本

13:00 宮崎 vs 鹿児島

14:00 北九州 vs 今治

18:00 岐阜 vs 鳥取