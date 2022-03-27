山下達郎が6月から11月にかけて全国ホールツアー「PERFORMANCE 2022」を開催する。
2021年に予定されていたツアーがコロナ禍の影響で中止となったため、山下がホールツアーを行うのは2019年以来およそ3年ぶり。ツアーは6月11日の東京・J:COMホール八王子から11月22日の沖縄・那覇文化芸術劇場なはーとまで、約半年かけて47公演が実施される。
チケットの発売情報など詳細はオフィシャルサイトにて確認を。
山下達郎 PERFORMANCE 2022
2022年6月11日（土）東京都 J:COMホール八王子
2022年6月17日（金）広島県 ふくやま芸術文化ホール・リーデンローズ
2022年6月21日（火）岡山県 倉敷市民会館
2022年6月25日（土）愛媛県 愛媛県県民文化会館 メインホール
2022年7月1日（金）大阪府 フェスティバルホール
2022年7月2日（土）大阪府 フェスティバルホール
2022年7月9日（土）広島県 広島文化学園HBGホール
2022年7月10日（日）広島県 広島文化学園HBGホール
2022年7月16日（土）東京都 NHKホール
2022年7月17日（日）東京都 NHKホール
2022年7月23日（土）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru
2022年7月24日（日）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru
2022年7月29日（金）岩手県 岩手県民会館 大ホール
2022年7月31日（日）福島県 いわき芸術文化交流館アリオス 大ホール
2022年8月5日（金）熊本県 熊本城ホール メインホール
2022年8月7日（日）大分県 iichikoグランシアタ
2022年8月12日（金）奈良県 なら100年会館 大ホール
2022年8月14日（日）大阪府 フェニーチェ堺 大ホール
2022年8月19日（金）東京都 中野サンプラザホール
2022年8月20日（土）東京都 中野サンプラザホール
2022年8月27日（土）福岡県 福岡サンパレス
2022年8月28日（日）福岡県 福岡サンパレス
2022年9月2日（金）大阪府 フェスティバルホール
2022年9月3日（土）大阪府 フェスティバルホール
2022年9月8日（木）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
2022年9月9日（金）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
2022年9月13日（火）群馬県 高崎芸術劇場
2022年9月16日（金）宮城県 東京エレクトロンホール宮城
2022年9月20日（火）大阪府 フェスティバルホール
2022年9月21日（水）大阪府 フェスティバルホール
2022年9月27日（火）島根県 島根県民会館
2022年9月29日（木）兵庫県 アクリエひめじ（姫路市文化コンベンションセンター）大ホール
2022年10月2日（日）静岡県 静岡市民文化会館 大ホール
2022年10月7日（金）石川県 本多の森ホール
2022年10月13日（木）神奈川県 神奈川県民ホール
2022年10月14日（金）神奈川県 神奈川県民ホール
2022年10月19日（水）新潟県 新潟県民会館
2022年10月20日（木）新潟県 新潟県民会館
2022年10月26日（水）東京都 NHKホール
2022年10月27日（木）東京都 NHKホール
2022年11月2日（水）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール
2022年11月3日（木・祝）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール
2022年11月8日（火）秋田県 あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
2022年11月12日（土）山形県 やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
2022年11月13日（日）山形県 やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
2022年11月20日（日）沖縄県 那覇文化芸術劇場なはーと
2022年11月22日（火）沖縄県 那覇文化芸術劇場なはーと