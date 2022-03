26日と27日にYogibo WEリーグ第16節が各地で行われた。

ちふれASエルフェン埼玉とアルビレックス新潟レディースの一戦は、前半をスコアレスで終える展開に。そして56分、新潟LのFW道上彩花が先制点を挙げると、結局これが決勝点となった。0-1でアウェイの新潟Lが勝利を収めている。

今節試合のない首位INAC神戸レオネッサを追う2位の日テレ・東京ヴェルディベレーザは、アウェイで大宮アルディージャVENTUSと対戦。0-0で迎えた66分に途中出場のDF宮川麻都が均衡を破る先制点を決め、0-1で勝利を収めた東京NBがI神戸との勝ち点差を「6」に縮めた。

4位のマイナビ仙台レディースは、ホームにAC長野パルセイロ・レディースを迎えた。共にスコアレスでハーフタイムを迎えると、51分にマイ仙台のMF矢形海優が先制点をゲット。矢形は84分にも追加点を決め、結局試合は2-0でマイ仙台が勝利を収めた。

アウェイでノジマステラ神奈川相模原と対戦したジェフユナイテッド市原・千葉レディースは、28分にMF岸川奈津希のゴールで先制すると、41分にはFW千葉玲海菜の追加点でリードを2点に広げる。そのまま試合は終盤へと入り、81分にも千葉がこの日2点目を挙げた。0-3で千葉Lが白星を掴んでいる。

サンフレッチェ広島レジーナと三菱重工浦和レッズレディースの一戦は、試合終盤までスコアが動かない拮抗した試合となる。それでも86分、浦和のDF清家貴子が先制ゴールを決めるとこれが決勝点。アウェイの浦和が0-1の勝利を収めた。

第16節の試合結果と順位表、また第17節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

ちふれASエルフェン埼玉 0-1 アルビレックス新潟レディース

大宮アルディージャVENTUS 0-1 日テレ・東京ヴェルディベレーザ

マイナビ仙台レディース 2-0 AC長野パルセイロ・レディース

ノジマステラ神奈川相模原 0-3 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

サンフレッチェ広島レジーナ 0-1 三菱重工浦和レッズレディース

WE ACTION DAY:INAC神戸レオネッサ

■順位表

(※カッコ内は勝ち点/得失点差)

1位 I神戸(32/+17)

2位 東京NB(26/+15)

3位 浦和(26/+10)

4位 マイ仙台(22/+12)

5位 千葉L(22/+2)

6位 大宮V(14/-7)

7位 新潟L(13/-5)

8位 AC長野(12/-8)

9位 S広島R(9/-12)

10位 N相模原(8/-11)

11位 EL埼玉(8/-13)

■次節の対戦カード

▼4/2(土)

13:00 千葉L vs マイ仙台

▼4/3(日)

13:00 東京NB vs I神戸

13:00 AC長野 vs EL埼玉

14:00 浦和 vs 大宮L

14:00 新潟L vs N相模原

WE ACTION DAY:S広島R