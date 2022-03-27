真木蛍五原作によるTVアニメ「可愛いだけじゃない式守さん」のPV第2弾、オープニング・エンディング情報が公開された。

「可愛いだけじゃない式守さん」は男子高校生の和泉くんと、彼の“イケメン”な彼女・式守さんのやりとりを描くラブコメディ。PV第2弾の場面カットには、式守さん、和泉くん、猫崎、八満、犬束、狼谷さんの姿が収められた。

またオープニングテーマは、なすお☆の「ハニージェットコースター」、エンディングテーマは中島由貴「Route BLUE」に決定。それぞれ、5月25日に同時リリースされる。「ハニージェットコースター」のCDは、アーティスト盤・アニメ盤・マンガ盤が揃えられ、アニメ盤には、なすお☆が歌う式守さん、和泉くん、猫崎、八満、犬束、狼谷さんのインスパイアソング、アニメのオリジナルボイスドラマを収録。マンガ盤には、原作・真木の描き下ろしジャケット、描き下ろしマンガが付属し、さらに原作マンガに登場するキャラクター・ライカによる「『HEART-BEAT』（式守さんVer.）」、なすお☆による「『HEART-BEAT』（なすお☆Ver.）」が収められる。

TVアニメ「可愛いだけじゃない式守さん」は4月9日よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット「ANiMAZiNG!!!」枠ほかで順次放送され、ABEMAほかにて順次配信される。

TVアニメ「可愛いだけじゃない式守さん」

放送情報

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット「ANiMAZiNG!!!」枠：2022年4月9日（土）より毎週土曜日26:00～

AT-X：2022年4月13日（水）より毎週水曜日23:00～

BS12：2022年4月15日（金）より毎週金曜日26:00～

配信情報

ABEMA：2022年4月9日（土）より毎週土曜日26:30～

dアニメストア / Netflix / Amazon Prime Video / U-NEXT / アニメ放題 / FOD / バンダイチャンネル / Hulu / TELASA / auスマートパスプレミアム / J:COMオンデマンド / milplus / ひかりTV / WOWOWオンデマンド / TVer：2022年4月14日（木）より毎週木曜26:30～ 順次配信

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スタッフ

原作：真木蛍五（講談社『マガジンポケット』連載）

監督：伊藤良太

副監督：山中祥平

シリーズ構成：成田良美

キャラクターデザイン：菊池愛

アニメーション制作：動画工房

キャスト

式守さん：大西沙織

和泉くん：梅田修一朗

猫崎享：松岡美里

八満結：日高里菜

犬束秀：岡本信彦

狼谷さん：福原綾香

(c)真木蛍五・講談社／式守さん製作委員会