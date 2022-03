飲み物を噛んで飲む、クマ座り…INI・藤牧京介＆佐野雄大「これって自分だけ？」お互いの“クセが強い”ところを暴露!?

グローバルボーイズグループ・INIがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「From INI」。毎週金曜深夜の2時間、INIの“今”をダイレクトに届けます。3月18日(金)の放送では、藤牧京介、佐野雄大が、お互いの意外なクセを明かしました。INIは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生した11人組です。今回は、前半の25時台に藤牧京介、佐野雄大、後半の26時台に髙塚大夢、田島将吾、松田迅が登場しました。前半パートでは、この日の番組テーマ「これって私だけ?」について、リスナーのメッセージを紹介するとともに、お互いの“気になっていたこと”について語りました。藤牧:自分じゃなくて、雄大なんですけど。初めて見たんだけど……雄大は飲み物を噛んで飲むんです。佐野:アレな(笑)。藤牧:最初は食べながら飲んでいるのかな、と思って見過ごしたんですけど、気になるからずっと雄大を見ていたんです。口に何も入っていない状態で飲み物が来たってときに……噛んでいるんです! えぇ~っ!? って思って。佐野:俺、これ京介に言われるまで知らんかってん(笑)。最初言われたときは、「何が? 噛んでるわけないやん!」って。でも炭酸を飲んだときに、カンカン聞こえるなぁと思って……「あ、俺噛んでるわ!」って。藤牧:しかも、ちゃんと口の中ですげぇ音をさせて(笑)。佐野:びっくりした。ホンマに知らんかった、助かった。ありがとう。藤牧:「助かった」って……別に「直せ」って言うようなもんじゃないよ(笑)。しかも、最初は「炭酸だから」って言い訳してたしね。炭酸だからいいって話じゃないし(笑)。佐野:でも、炭酸は噛んだほうがうまいって。噛めば噛むほど味するもん。藤牧:ウソつくな! 絶対変わらないですから!佐野:京介もあるやん。座るとき、絶対足を地べたに伸ばすやん。クマが休憩してるときみたいなんですよ。藤牧:そんなことないです……!佐野:めっちゃかわいいんですけどね。自覚あるやろ?藤牧:たまにありますけどね、いつもではないです。無意識なんですけど、あの座り方が楽なんだよね。佐野:一番しんどいやん(笑)。藤牧:しんどくないよ。人によって楽な座り方があるんだよ(笑)。番組初のイベント「JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI」開催が発表されました。4月17日(日)17:00より、オンラインライブとして開催されます。ゲストに、「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」オーディション時にラップトレーナーをつとめたKEN THE 390さんが出演します。今回の放送では、後半パートに登場した田島から「KEN THE 390さんと西、田島、池﨑のコラボが決定した」というお知らせもありました。打ち合わせはこれからとのことですが、「楽しい舞台にできたらいいな」と話していました。イベントの詳細は、特設サイト(https://www.tfm.co.jp/earthday/2022/)をご確認ください。この放送の「聴き逃し配信」は、 TOKYO FMの音声サービス「AuDee(オーディ)」でも聴くことができます。次回の放送は4月1日(金)です。<番組概要>番組名:From INI放送日時:毎週金曜25:00~27:00パーソナリティ:INI番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/59121