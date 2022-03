木村拓哉「お客さんが“声を出せない”ストレスが…」コロナ禍のツアーで痛感したこととは？

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。3月のマンスリーゲストには、湘南乃風のリーダー、RED RICEさんが登場。今回の対談は、1月19日(水)にリリースした木村のセカンドアルバム『Next Destination』収録曲「OFF THE RIP」(作詞・作曲・編曲:Kj(Dragon Ash))のミュージックビデオ共演がきっかけで実現しました。3月20日(日)の放送では、RED RICEさんが今後の目標を語りました。木村から、今後の目標を問われたRED RICEさん。「まずは来年の20周年を、湘南乃風として成功させていきたい」とキッパリ。「(ただコロナで)来年がどういう状況になっているかわからないですけど……」と懸念を示しつつも、「ここは本当に大きな節目になると思うので、来年に向けて今年できることを精一杯っていう感じですかね」と思いを語ります。そんな言葉に木村は、「自分も(ツアーを)やらせてもらってすごく思うのが、お客さんが“声を出せない”っていうストレス。だから、そのストレスを何かに変換させられるようなパフォーマンスをこっちがしなきゃいけないなと思うし、感じる。みんなの客席のストレスっていうか……」と話し、3月6日(日)に千秋楽を迎えたライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」後の実感を語ります。これにはRED RICEさんも「ありますよね。感じますよね」と大きくうなずきつつ、「僕たちも去年ツアーをやって、会場によっては(曲に合わせて)タオルを回すのは『(飛沫が)飛ぶからダメ』みたいな制約があったり。その状況をネガティブに捉えてもしょうがないので、普段のライブでは気づけないような気づきもあったりするから、プラスに変えて来年に向けてやりたいなぁとは思いますけど、早く収束してほしいなと思いますね」語りました。番組後半では、RED RICEさんの「人生の1曲を」をオンエア。ぜひradikoタイムフリーでチェックしてください!次回3月27日(日)の放送は、木村がリスナーからのメッセージに答えます。どうぞお楽しみに。<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/