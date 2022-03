木村拓哉「ささやきASMR」に挑戦!?「嫌いじゃないんですけど、いい感じの大人の男2人が…」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。3月のマンスリーゲストには、湘南乃風のリーダー、RED RICEさんが登場。今回の対談は、1月19日(水)にリリースした木村のセカンドアルバム『Next Destination』収録曲「OFF THE RIP」(作詞・作曲・編曲:Kj(Dragon Ash))のミュージックビデオ共演がきっかけで実現しました。3月20日(日)の放送では、リスナーから寄せられたメッセージを紹介。「マイクに向かって、ささやき声でしゃべってほしい」というリスナーからのリクエストに応えました。<リスナーからのメッセージ>私は最近、夜眠れないとき、動画配信サイトで「ささやきASMR」を聴いて寝ます。「ささやきASMR」とは、出演者がマイクに向かってささやき声で話すという単純なものなのですが、それを聴くとビックリするほど熟睡できます。そこで木村くんにお願いがあります! マイクに向かってささやき声でしゃべっていただき、私を昼寝の世界へと引きずり込んでほしいです。しゃべる内容はなんでもいいです。ぜひ、お願いします!(13歳 女性)そんなリクエストに応え、木村が早速「ささやき声は好きですか?」とひそひそと語りかけると、RED RICEさんも「ささやき声ですか? 好きです。耳の近くとかでささやかれるとゾクゾクしてしまいます(笑)」とささやき声で返し、笑い合います。木村も、ささやき声のまま「嫌いじゃないんですけど、いい感じの大人の男2人が、アクリル板越しにささやき合っているって、気持ち悪くないですか(笑)?」と問いかけます。RED RICEさんは、「気持ち悪いですけど、なんか昔を思い出しますよね。学校とかで、授業中に友達と『(学校)終わったらさ、あそこ行かない?』みたいな(笑)」とささやくと、木村は「小さい声とか、ささやき声で話すことって、“本音”に思わない? その人の本音を伝えているんだなぁって。いつも、わりとそう思って人の話を聞いたりする」と、ささやき声で返します。続けて「全国38局ネットで、このボリュームでやるのキツイと思うんだよね……。しかも、これラジオじゃん? みんなに寝られちゃうと、ラジオやっている意味ないよね……」と気づき、爆笑していました。次回3月27日(日)の放送は、木村がリスナーからのメッセージに答えます。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/