TVアニメ「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」の7月放送開始が決定。PV第3弾が公開された。

「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」は世界各地を巡り、歌や音楽で安らぎをもたらす異色の航空団・ルミナスウィッチーズの活躍を描く、「ワールドウィッチーズ」シリーズの新作。第3弾PVは約2分にわたり、後半では鳴海まい演じるヴァージニア・ロバートソンの歌唱シーンも収められている。なお本日「AnimeJapan 2022」のKADOKAWAブースでは「ルミナスウィッチーズ」のステージイベントが行われ、キャスト陣によるトークが披露された。

TVアニメ「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」

2022年7月放送開始

スタッフ

原作：島田フミカネ＆Projekt World Witches

監督：佐伯昭志

副監督：春藤佳奈

キャラクター原案：島田フミカネ

キャラクターデザイン：潮月一也

使い魔デザイン：大高美奈

色彩設計：日比野仁

撮影監督：江上怜

編集：松原理恵

音響監督：長崎行男

音楽プロデューサー：若林豪

音楽制作：KADOKAWA

アニメーション制作：シャフト

製作：連盟空軍航空魔法音楽隊2021

キャスト

ヴァージニア・ロバートソン：鳴海まい

渋谷いのり：細川美菜子

リュドミラ・アンドレエヴナ・ルスラノヴァ：藍本あみ

アイラ・ペイヴィッキ・リンナマー：真宮涼

エレオノール・ジョヴァンナ・ガション：都月彩楓

マリア・マグダレーネ・ディートリヒ：古仲可奈

マナイア・マタワウラ・ハト：結木美咲

シルヴィ・カリエッロ：吉北梨乃

ジョアンナ・エリザベス・スタッフォード：豆咲りお

グレイス・メイトランド・スチュワード：小松未可子

(c)2021 島田フミカネ・KADOKAWA／連盟空軍航空魔法音楽隊