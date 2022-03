福山雅治 心に突き刺さった名曲「アゲンスト・ザ・ウィンド」（ボブ・シーガー）が教えてくれる人生の意味

シンガーソングライターで俳優の福山雅治がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「福のラジオ」。3月26日(土)の放送は、先日公開となり話題沸騰中の福山さんがCVを務めた『映画おしりたんてい シリアーティ』の感想メールや、3月21日(月・祝)で音楽デビュー33年目に突入した福山さんに、今だから訊いてみたい質問メールをたくさんいただきました。

これまでも音楽とお芝居を中心に様々なお仕事にチャレンジしてきた福山さんですが、何をどれだけやっても何かを達成した気持ちにはならないと正直な気持ちを打ち明けます。その感覚は、福山さんが若い頃より愛聴している、とある楽曲の解釈からも窺い知ることができます。

現在、Apple Musicで公開中の春をテーマにしたプレイリスト「スプリングタイム・サウンズ」の中の1曲、ボブ・シーガーの「アゲンスト・ザ・ウィンド」をピックアップしてオンエアした福山さん。まずは歌詞を朗読します。

It seems like yesterday

But it was long ago

つい昨日のことのように思えるんだ

だけどもうずっと前の話さ

という出だしで歌われるのは、故郷を離れてさすらうような生き方をしてきた一人の男が、燃えるような恋をした若い時代を振り返る独白です。サビで主人公はこう言います。

Against the wind

We were runnin' against the wind

We were young and strong, we were runnin'

Against the wind

風に逆らって

風に逆らって俺たちは走った

俺たちは若く強かったから

風に逆らって走り続けられたんだ

「僕がこの楽曲に出会ったのは20代でした。それからずっとこの歌は僕の中に響き続けています。若いときの自分の気持ちにも、そして今現在の自分の気持ちにもフィットしています。ただ、若い頃と今とで、この曲に対する解釈は異なります。若いときにこの曲の歌詞から感じたのは、“Against the wind=向かい風”でした。要するに外圧です。ありとあらゆるプレッシャーを跳ね除けて、それを乗り越えていかなければいけないんだ、という解釈でした。

けれど今はこう感じています。なぜ自分に向かって風が吹いているのか? それは自分が走っているからなのだと。自分が走り続ける限り強い風が吹き続ける。止まったら風は吹かないし、歩いていたら歩くなりの風しか吹かない。これは人生観の話です。若い頃はきつい向い風がいつかそよ風になったり追い風になったりするのかな、って思っていたんですけど、でもそうじゃないんですよね。いつまで経っても風は自分に向かって吹いてくるんです。なぜならそれは走り続けているから。だから風を感じるんだ――そういう解釈に変わりました」

コロナ禍でもクリエイティブを止めずに新たなコンテンツや表現を生み出し続けた福山さんに、この曲がぴったりと寄り添います。

ちなみに、映画『フォレスト・ガンプ』で主人公ガンプがアメリカ縦断マラソンを敢行した最後のシーンにこの「アゲンスト・ザ・ウィンド」が流れます。人生と共にある名曲ですね。

▼福山雅治:スプリングタイム・サウンズ

さて、ここで大切なお知らせが2つあります。

まずは、2021年3月21日、31回目のデビュー記念日に開催された、オンラインライブ『Fukuyama Masaharu 31st Anniv. Live「Slow Collection」』Blu-ray&DVDの発売が決定しました!! 珠玉のバラードがハイクオリティなサウンドと美しい映像で蘇ります。豪華特典盛りだくさんの初回限定版は完全受注! 詳しくはオフィシャルHPまで。

▼31st Anniv. Live『SlowCollection』Blu-ray&DVD

そして、先日アナウンスのあった通り、年末の恒例イベント『福山☆冬の大感謝祭』が3年ぶりに大復活します! なんと今回は記念すべき「其の二十」ということもあって、“大いなる大変更”を予定しているのだとか!

「冬の大感謝祭の向こう側に行きましょう!」

詳細発表は、6月16日(木)にさいたまスーパーアリーナで開催される『WE'RE BROS. TOUR 2022 "光" -HIKARI-』公演で明らかにされるという予定でしたが……ファンの皆さまからのあまりの熱量の高さに、前倒して発表するということです! 震えて待ちましょう!

それでは次週、4月2日(土)の「福のラジオ」もお楽しみに!

<番組概要>

番組名:福山雅治 福のラジオ

放送日時:毎週土曜14:00~14:55

パーソナリティ:福山雅治

番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/fukunoradio/