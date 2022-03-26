吾峠呼世晴原作によるTVアニメ「鬼滅の刃」の一挙配信が、3月31日よりABEMAで行われることが決定した。
これは2019年4月にTVアニメ「『鬼滅の刃』竈門炭治郎 立志編」が放送されてから3周年を迎えることを記念したもの。「竈門炭治郎 立志編」を前半の第1話から第14話と、後半の第15話から第26話に分けて、3月31日と4月1日の2日間配信していく。4月2日と4月3日には「無限列車編」を、翌週4月7日と4月8日には「遊郭編」を配信。配信後から1週間は各エピソードを無料で楽しむことができる。それぞれ開始時刻はABEMAの配信ページなどで確認を。なお4月6日23時30分からは「竈門炭治郎 立志編」の同時視聴企画が行われる。
TVアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編 全話一挙配信
ABEMAアニメ3チャンネル
第1話～第14話配信日時：2022年3月31日（木）13:00～、19:00～
第15話～第26話配信日時：2022年4月1日（金）13:45～、19:00～
TVアニメ「『鬼滅の刃』 無限列車編」 全話一挙配信
ABEMAアニメ3チャンネル
配信日時：2022年4月2日（土）19:00～、4月3日（日）18:55～
TVアニメ「『鬼滅の刃』 遊郭編」 全話一挙配信
ABEMAアニメ3チャンネル
配信日時：2022年4月7日（木）19:00～、4月8日（金）18:55～
TVアニメ「『鬼滅の刃』竈門炭治郎 立志編」 #1 同時視聴企画
ABEMAアニメ3チャンネル
配信日時：2022年4月6日（水）23:30～
(c)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable