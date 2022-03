『コナン』『HUNTER×HUNTER』『進撃』『セーラームーン』『モンハン』USJに新アトラクションが勢揃い

2年ぶりのフルオープンとなるユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、日本を代表する5大コンテンツの魅力を満喫できる『ユニバーサル・クールジャパン2022』を8月22日(日)までの期間限定で開催している。

その5大コンテンツ、『名探偵コナン』『HUNTER×HUNTER』『進撃の巨人』『美少女戦士セーラームーン』『モンスターハンターワールド:アイスボーン』、それぞれのアトラクションの見どころと、各作品代表者からのメッセージも併せて紹介しよう!

■『名探偵コナン』の【名探偵コナン・ワールド】

名探偵コナン・ミステリー・レストランでは『喫茶ポアロ』を再現。

今回は史上最多の4つの謎に挑むことができる。

筆頭は4月15日(金)より公開される劇場版最新作『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』と連動するストーリーを追いかける究極のリアル脱出ゲーム、『名探偵コナン・ザ・エスケープ ~ハロウィンの幻影~』。

新たな謎解きスタイルとして導入された、取り調べや解析などの本格的な捜査体験にワクワクしちゃうこと請け合い。劇場版公開前に体験もよし、公開後に履修もよし・・・迷ったら両方選ぶもよし!

続いてストーリーコースターの『名探偵コナン×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~初任務を成しとげろ~』では、降谷&コナンとともに駆け抜けるリアルでスリリングなカーチェイス体験を味わえる。

ドキドキが収まったら、今度は探偵手帳を片手に謎に挑むラリー『名探偵コナン・ミステリー・チャレンジ』で頭をフル回転。大人から子どもまで、誰もが満足できるコンテンツとなっている。

身体も頭も使ったら、喉が渇いたしお腹も空いてきちゃった・・・そんなときに『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』でチャージ。美食と謎解きの両方を楽しめる。

劇場版のキーパーソンである『高木』と『佐藤』の掛け合いもあり、安室特製のサンドイッチなど『喫茶ポアロ』のコラボメニューが食べられる。パーク内のショップで販売中のポアロの『マグカップ&プレートセット』にはサンドイッチのレシピが付いているので、自宅でも再現できると大人気だ。

★作品代表者からのメッセージ

小学館 劇場版「名探偵コナン ハロウィンの花嫁」プロデューサー 近藤秀峰氏

「今回もユニバーサル・スタジオ・ジャパンならではの演出や仕掛けがバッチリ施されています。 2年ぶりの『名探偵コナン・ザ・エスケープ』では新しい謎解き形式で、初心者から上級者までどんな方もしっかり楽しんでいただけるはずです。『降谷』や『高木刑事』、『佐藤刑事』たちも登場し、アクションシーンも満載で、 ”超リアル” な『名探偵コナン』の世界に入り込めます。 4月15日(金)公開の『ハロウィンの花嫁』より一足先にアトラクションを体験し、映画への期待値を高めていただければ幸いです」

■『HUNTER×HUNTER』の【ハンター×ハンター・ザ・リアル 4-D】

アニメ化はもちろん、世界中に熱狂的なファンを持つ『HUNTER×HUNTER』が初の4-Dアトラクションとなって登場。

原作でもレア、かつファン待望の「ゴン」VS「ヒソカ」が激突する夢のカードを再現。完全オリジナルの3D映像に、振動や水しぶきなどの特殊効果も加わった臨場感あふれる演出で、あたかも目の前で激突が繰り広げられているような迫真ぶりが話題となっている。

さらにクリア報酬がもらえるラリーゲーム、『ハンター協会からの特別ミッション』も要チェック。協会からのタスクだけに、高レベルの難問揃い。写真映えするコラボフードやグッズもあり、ファン納得のクオリティとラインナップだそう。

★作品代表者からのメッセージ

集英社 門司健吾氏 (『HUNTER×HUNTER』担当編集者)

「4Dの衣を纏ったゴンたち! 果たして彼らにどんな試錬が待ち受けているのか…。詳細は見てのお楽しみですが、とにかく流れるようなド迫力バトルは必見です! 本編映像だけでなく、劇場の細かい造作物にも円熟スタッフのこだわりが隠れているので、周囲を凝視してみることをオススメします。コラボグッズも何点も発売しているので堅い財布の紐も、硬い表情も緩みがち! 思わず舌なめずりしてしまいそうなフードメニューも絶対にお忘れなく。皆さんがこのコラボに ”超興奮” できることを祈って、私もこのメッセージに色んな ”念” を込めておきます!」

■『進撃の巨人』の【進撃の巨人 XRライド】

2020年に開催され、大好評を博した『進撃の巨人 XRライド』が、ゲストからの熱烈なリクエストにより待望の復活。コースターの重力やスピード感を味わいながら、360度眼前に広がる世界を縦横無尽に飛び交う感覚は、『進撃の巨人』の世界に飛び込み ”超リアル” に体験できる。

マントやジャケットを着用し、まさに調査兵団さながらの姿でアトラクション入口にそびえ立つ『超大型巨人』や、『エレン』や『ミカサ』、『アルミン』と一緒に撮影できるスポットも引き続き大人気。きっと思い出に残る一枚が撮れるはず。

『スタジオ・スターズ・レストラン』ではコラボフードも登場し、進撃世界の食事まで再現されていると話題になっている。

★作品代表者からのメッセージ

『進撃の巨人』 原作者 諫山創先生

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに『進撃の巨人』が帰ってきました。自分が紙の上に描き始めた物語を、本当の現実として体験できる日が来るなんて当時は考えもしていませんでした。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンさんがテーマとしても掲げられている ”超リアル” に相応しい内容になっていると思います。前回は、期間を縮小せざるをえなかったので、今回ぜひ皆様にこの ”超興奮” を楽しんでいただけたら嬉しいです」

■『美少女戦士セーラームーン』の【美少女戦士セーラームーン・ザ・ミラクル 4-D ~ムーン・パレス編 デラックス~】

ドレスアップしたセーラー10戦士の舞踏会シーンが新たに追加された「ムーン・パレス編デラックス」では、セーラー戦士としての ”カッコイイ姿” に加えて女のコとしての ”かわいすぎるドレス姿” の2つの魅力が楽しめるとファンを虜に。圧倒的な ”トキメキ” 体験を与えてくれると評判。コラボグッズやコラボフードも充実しており、家族で楽しめるスポットになっている。

★作品代表者からのメッセージ

講談社 小佐野文雄氏(『美少女戦士セーラームーン』担当編集者)

「美少女戦士セーラームーン」は、 2018年、 2019年に『ユニバーサル・クールジャパン』に参加させていただきました。そして、今回『美少女戦士セーラームーン・ザ・ミラクル4-D ~ムーン・パレス編 デラックス~』として2019年に登場したアトラクションがバージョンアップして登場です。前回開催した際、「見たかった」、「見損ねた」というご意見を数多くいただきました。作品が30周年を迎えた本年に、完全版と言える ”超興奮” 体験を皆さまに味わっていただけるのは、この上ない喜びです。今回は、期間が長めだそうですので、より多くの人に ”超感動” していただけると信じております。(華麗でリアルすぎるダンスシーンは、エンターテイナーの動きを参考に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの技術を結集して作られたとか。ここだけのヒミツです)パーク限定のグッズやフードメニューも一新されており、きっと満足していただけること間違いありません。ぜひ、今年も大いに楽しみましょう!」

■『モンスターハンターワールド:アイスボーン』の【モンスターハンターワールド:アイスボーン XR WALK】

書・紫舟

『モンスターハンター』の世界に飛び込み、自ら歩き、全身で狩る、究極の狩猟体験! パーク初のフリーウォーク型VRアトラクション『XR WALK』で実現した ”超リアル” な狩猟体験が大人気。

狩りの後の疲れを癒してくれる満足感たっぷりの ”こんがり肉G” や、毛並みや模様までこだわった『アイルー』のぬいぐるみなど、コラボフード&グッズも好評を博しているそう。

★作品代表者からのメッセージ

カプコン『モンスターハンター』シリーズ プロデューサー 辻本良三氏

「『モンスターハンターワールド:アイスボーン XR WALK』は、『モンスターハンター』にとっても、シリーズ初のVRアトラクションです。このアトラクションのテクノロジーを最大限引き出すためにも、映像のクオリティやフィールドの細部まで徹底的にこだわってきました。完成後、実際に体験したときは、360度見渡す限り広がる世界で、全身を使って体感する新感覚の体験に身震いしましたし、ゲームとはまた違った『モンスターハンター』の魅力を引き出せたことを嬉しく感じています。『XR WALK』だからこそ体験できる、 ”超興奮” 、 ”超感動” の ”マジ狩りワールド” にチャレンジいただき、心の底から ”超元気” になっていただきたいと思います」