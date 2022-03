X-MENがベアブリックHappyくじで大集結！ ウルヴァリン多め？

マーベルコミックスの人気シリーズ『X-MEN』のキャラクターが、クマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になった。キャラクターくじ、「Happyくじ」のアイテムだ。

『X-MEN』シリーズは、突然変異で超能力を持って生まれたミュータントヒーロー『X-MEN』の活躍を描くコミックス。アニメや実写映画、ゲームの原作にもなっている人気作品だ。

ベアブリックはメディコム・トイが発売・プロデュースするシリーズ。他企業ともコラボして展開しており、今回の『MARVEL 「X-MEN」/ Happyくじ 「BE@RBRICK」』はサニーサイドアップからの発売となる。

今回のラインナップは長い『X-MEN』の歴史の中から様々なキャラがチョイスされている。また、「ウルヴァリン」およびその派生キャラが数多く入っているのも特徴だ。

それなりに『X-MEN』に詳しくないと全種言い当てられないのではないだろうか、というちょっと濃いめの、しかしマニアック過ぎはしない顔ぶれになっている。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(変形トランスフォーマーベアブリック、超合金ベアブリックなど一部の例を除く)。

MARVEL 『X-MEN』/ Happyくじ 「BE@RBRICK」

発売元:サニーサイドアップ

販売元:メディコム・トイ

1回900円(税込)

2022年4月下旬発売予定

(C) 2022 MARVEL

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

SP賞(全1種)/400%。

ベアブリック賞(全20種)/100%。

ペアボックス賞(全5種)/100%(2体セット)。

L@ST賞/400%。最後の1枚のくじを買うと、そのくじの当たりに加えてもらえる。

(問)サニーサイドアップ:03-6740-9400(土・日・祝を除く10時~17時)

メディコム・トイではHappyくじ以外にも多くのベアブリックを発売・プロデュースしている。引き続きその新製品情報をお届けしよう。

BE@RBRICK THE BATMAN 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、6万6000円(右)(共に税込)

2022年9月発売・発送予定

劇場版新作『THE BATMAN』(邦題『THE BATMAN-ザ・バットマン-』)のバットマンをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年3月11日(金)00:00から2022年4月10日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK BATMAN (TDKR Ver.) 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年9月発売・発送予定

DC『BATMAN:THE DARK KNIGHT RETURNS』(邦題『バットマン:ダークナイト・リターンズ』)のバットマンをベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年3月24日(木)00:00から2022年4月10日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK WILE E. COYOTE 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年9月発売・発送予定

映画『スペース・プレイヤーズ』(原題『SPACE JAM: A NEW LEGACY』)のワイリー・コヨーテをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年3月24日(木)00:00から2022年4月10日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

R@BBRICK LOLA BUNNY 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(税込)

2022年9月発売・発送予定

映画『スペース・プレイヤーズ』のローラ・バニーをウサギ型ブロックタイプフィギュアR@BBRICK(ラブリック)で再現。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年3月24日(木)00:00から2022年4月10日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK Care Bears (TM) Best Friend Bear(TM) 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左)、5万2800円(右)(共に税込)

2022年9月発売・発送予定

人気キャラクター・ケアベア(TM)のベストフレンドベア(TM)がベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年3月24日(木)00:00から2022年4月10日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK Care Bears (TM) Secret Bear(TM) 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左)、5万2800円(右)(共に税込)

2022年9月発売・発送予定

ケアベア(TM)のシークレットベアベア(TM)もベアブリックになった。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年3月24日(木)00:00から2022年4月10日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

東京国立博物館 BE@RBRICK 歌川広重「東海道五十三次」日本橋 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年9月発売・発送予定

2022年に創立150年を迎える東京国立博物館とのプロジェクトがスタート。第1弾は歌川広重「東海道五十三次」がモチーフ。背中には歌川広重の落款入り。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年3月24日(木)00:00から2022年4月10日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK Pink Heart 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万5180円(税込)

2022年7月発売・発送予定

ミュージシャンhideのアイコンYellow Heart、Green Heart、Black Heartに続いて、Pink Heartを用いたベアブリックが登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年3月24日(木)00:00から2022年4月10日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK 9090 × S.H.I.P&crew 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(税込)

2022年4月発売予定

ストリートブランド9090と、インフルエンサー老月ミカ氏が仕掛けるブランドS.H.I.P&crew(シップ・アンド・クルー)のコラボベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗、MCT TOKYO、他一部店舗にて発売予定。

BE@RBRICK Aruta Soup 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(税込)

2022年8月発売・発送予定

アーティストAruta Soup(アルタスープ)によるベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年3月24日(木)00:00から2022年4月10日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK Chocomoo 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万7600円(税込)

2022年7月発売・発送予定

イラストレーターChocomoo(チョコムー)によるベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年3月24日(木)00:00から2022年4月10日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK NUMBER (N) XXX 1000%

発売元:メディコム・トイ

6万6000円(税込)

2022年3月発売予定

ファンションブランドのNUMBER (N)INE(ナンバーナイン)とGOD SELECTION XXX(ゴッドセレクション トリプルエックス)のコラボベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、GOD SELECTION XXX直営店舗及び正規取扱い店舗、他一部店舗にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(問)GOD SELECTION XXX HP:god-selection-xxx.com

CRYSTAL DECORATE mastermind JAPAN BE@RBRICK 400% WHITE & GOLD Ver.

発売元:メディコム・トイ

110万円(税込)

ファッションブランドmastermind JAPAN(マスターマインド・ジャパン)のベアブリック。クリスタルガラスを使用し、LIGHTS STYLE社が1品ずつ手作業でデコレーションした究極の逸品。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて数量限定発売、なくなり次第終了。

BE@RBRICK カリモク mastermind JAPAN PURPLE HEART 400%

発売元:メディコム・トイ

44万円(税込)

2022年4月発売予定

こちらもmastermind JAPANのベアブリック。木製家具の老舗カリモク社の熟練した職人が、希少な銘木(PURPLE HEART)を使用し1品ずつハンドメイドで仕上げた究極の逸品。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて数量限定発売、なくなり次第終了。

MY FIRST BE@RBRICK B@BY BLACK & WHITE CHROME Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年4月発売予定

ボディがクリア成型でビーズが入っている。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋パルコのMEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて発売。

BE@RBRICK メ組 はっぴ 金メッキ

配布元:メディコム・トイ

ノベルティ

2022年5月展開予定

東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックの新作。はっぴをイメージしたデザインで、メ組のメはメディコム・トイのメだ。

ソラマチ店にて5000円(税込)以上ご購入の方にプレゼント。

BE@RBRICK カリモク 達磨 弐 400%

発売元:メディコム・トイ

14万800円(税込)

2022年4月発売予定

和のベアブリックの新作。木製家具の老舗カリモク社と、高崎達磨職人「幸喜」がコラボしたプレミアムなモデル。

ソラマチ店にて販売。

BE@RBRICK カリモク 招き猫 弐 1000%

発売元:メディコム・トイ

96万8000円(税込、送料別)

2022年4月発売予定

和のベアブリックの新作。カリモク社と、常滑招き猫職人「冨本」のコラボによるプレミアムなモデル。

ソラマチ店にて販売。

BE@RBRICK 招き猫 透明メッキ 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込、右は送料別)

和のベアブリックの新作。クリア成型のボディにメッキがかけられている。

ソラマチ店にて販売。

BE@RBRICK 招き猫 黒透明メッキ 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込、右は送料別)

和のベアブリックの新作。ブラッククリア成型のボディにメッキがかけられている。

ソラマチ店にて販売。

メディコム・トイは人気のあるアイテムでもそのまま再販することはあまりなく、カラーやデザインを変えてバリエーション展開をする場合が多い。

「BE@RBRICK 招き猫」は和のベアブリックの中でも特に人気が高いため、不透明な白を基本として黒や赤などのソリッドな色、各色透明、金や銀ほか各色メッキなど非常に数多くのバリエーションが作られている。

今回のクリア成型の上に薄めにメッキ塗装、というのもその流れの中で生まれた新たなカラーバリエーションだ。

<問い合わせ先>

(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。