FIFAワールドカップカタール2022・アフリカ最終予選の第1戦が25日に各地で行われた。

アフリカ・ネーションズカップ決勝の再現となったエジプト代表とセネガル代表の一戦は、エジプト代表がFWモハメド・サラー(リヴァプール/イングランド)、セネガル代表がFWサディオ・マネ(リヴァプール/イングランド)をスタメンに起用。リヴァプールで強力な3トップを形成する2人が、ワールドカップ本大会出場を懸けて火花を散らした。試合は、前半開始早々の4分に相手オウンゴールでエジプト代表が先制。その後、セネガル代表は必死の反撃でエジプト代表を崩そうとするも、最後まで反撃のゴールを挙げることはできなかった。結局、エジプト代表が1点を守りきり、1-0で勝利。29日に控えている第2戦に向けてまずは先勝した。

アフリカ・ネーションズカップで3位に輝いたカメルーン代表は、アルジェリア代表と激突。前半終了間際の41分、FWイスラム・スリマニ(スポルティング/ポルトガル)にゴールを許してアルジェリア代表に先制を許すと、この1点が決勝点となり、0-1で敗れた。

最終予選は、2次予選を突破した10カ国が参加。参加10カ国は2チームずつ5組に分かれてホーム&アウェイ方式で対戦し、各組勝者(2戦合計)の計5か国がワールドカップ本大会に出場する。

試合結果は以下のとおり。

■W杯アフリカ最終予選 第1戦

エジプト 1-0 セネガル

カメルーン 0-1 アルジェリア

ガーナ 0-0 ナイジェリア

コンゴ民主共和国 1-1 モロッコ

マリ 0-1 チュニジア

■第2戦対戦カード(3月29日予定)

セネガル vs エジプト

アルジェリア vs カメルーン

ナイジェリア vs ガーナ

モロッコ vs コンゴ民主共和国

チュニジア vs マリ