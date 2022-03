“マイスプーン”を持つ時代に!? 4月から施行「プラスチック資源循環促進法」は私たちのくらしにどう影響する？

モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「ONE MORNING」。「KUMON presents Letter for the next」では、国連が2030年までに達成しようと掲げた17の目標「SDGs」に関連して、世の中のあらゆる“困った”をピックアップ。次世代につなげるため、日本全国でおこなわれている活動を紹介します。3月は“子どもの未来”にフォーカスしてお届けしています。

3月22日(火)は、プラスチックの使用量とCO2の排出量が少ない「トーカンECOカトラリー」を紹介しました。

◆「プラスチック資源循環促進法」とは?

4月1日(金)より「プラスチック資源循環促進法」が施行されます。法律により、プラスチック製品についてエコ素材でできたモノに置き換えたり、有料化することで使う量を減らす、といった取り組みを求められるようになります。

制度の対象者は事業者、自治体、消費者と広く、対象となるプラスチック製品もスプーンやフォーク、ホテルなどでもらえるヘアブラシや歯ブラシ、クリーニングを終えた衣類についたハンガーなど、あらゆる物が含まれます。

ユージは「お店や企業だけではなく、消費者のみなさんも一緒になってプラスチック製品の利用やごみの量を減らしたほうがいいかもしれない。そういう法律になっていますね」と概要を説明します。

そんななか、日本で初めて紙コップを作り、紙でできたパウチ「PA-PAUCHI」(ペーパウチ)などを作っている企業「東罐興業(とうかんこうぎょう)」では、紙の素材を25%使った「トーカンECOカトラリー」を開発。3月から販売をスタートしました。

「トーカンECOカトラリー」は、通常と比べてプラスチックの使用量とCO2の排出量を、それぞれ大幅に減らすことができるように作られた商品。「プラスチック資源循環促進法」が定めている、“2030年までに使い捨てプラスチックの量を25%減らす”という目標をクリアする製品に該当します。フォークとスプーンの写真を見て「プラスチック製のカトラリーと変わりない見た目で、持ち手の部分もしっかりして強度がありそうです」とユージ。

ここ数年、バイオマス製品の需要が高まったことで原材料費が高騰。ECOに配慮した商品を導入したくても、価格が高くて手が出せない点が問題視されていましたが、「トーカンECOカトラリー」では販売価格を抑え、強度もしっかりした物になるように開発しているそう。法律に対応した商品の導入を考えている事業者にとって、選択肢の1つになることでしょう。

レジ袋に続き、プラスチック製のカトラリーなどにも意識を向ける時代となりました。ユージはレジ袋有料化を取り上げ、「“マイスプーン”“マイフォーク”のように持ち運ぶようになるかもしれません。最初は戸惑うかと思いますが、だんだん慣れてくると思います」と締めくくりました。

