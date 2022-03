木村拓哉「育ってきた環境も全然違うからね」…恋愛経験のない10代からの質問に、“恋”と“愛”の違いを説く

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。3月のマンスリーゲストには、湘南乃風のリーダー、RED RICEさんが登場。今回の対談は、1月19日(水)にリリースした木村のセカンドアルバム『Next Destination』収録曲「OFF THE RIP」(作詞・作曲・編曲:Kj(Dragon Ash))のミュージックビデオ共演がきっかけで実現しました。3月20日(日)の放送では、リスナーから寄せられたメッセージを紹介。「恋ってなんですか?」という質問に答えました。<リスナーからのメッセージ>私は、ほとんど恋愛経験がない高校生です。突然ですが恋ってなんですか? 私は女性に対して『この人と仲良くなりたいな』という感情があるように、男性に対しても同じようなことを思います。しかし、それは恋愛感情というよりは友達になりたいという気持ちなので、異性に対して、(“友達になりたい”から“恋愛感情”に)気持ちが変わってしまうのかわかりません(17歳 女性)そんなメッセージに、木村が「(恋愛感情のメーターが)まだ振り切ってないのかな? 今まで振り切ったタイミングがないから、異性に対しても友達っていう回転数で留まっているのかなぁ」と推察すると、RED RICEさんは「どこか自分でブレーキを踏んでいるんですかね? 今は自分が(相手との)回転数を合わせたり、スピード速度を合わせたりして人と付き合っているけど、それを勝手に振り切っちゃうときが“恋”なんじゃないですかね」と続きます。さらに木村は、“恋”と“愛”との違いについて「“恋”ってうれしいと思いますよ。“愛”って、そのうれしさが内側に入るというか……漢字で書くとわかりやすいんだけど、“恋”ってさ、まだ“心”が下にあるじゃん? 下ネタじゃないけど、だから“下心”なんですよ。“愛”は心が真ん中に入るんですよ。(だから“真心”)」と語ります。あらためて、木村が「また(恋愛感情の)“メーター”の話になっちゃうけど、“恋”ってちょっとした“レッドゾーン”ですよね。(だから、質問への答えは)レッドゾーンでいいんじゃないかな? まだ回転数が上がっていないだけで、いつか上がると思うし」と語ると、「まだ(そういう人と)出会っていないのもあるかもしれないですね」とRED RICEさん。木村は「惚れやすい・惚れにくいっていうのもそれぞれの個性だと思うし、育ってきた環境も全然違うからね」とうなずきつつ、「友達だと思っていた男子から急に“男の匂い”がしたり、何かのタイミングで『あれ?』ってなってしまう瞬間がきっとくると思うけどね」とコメント。「これは引き続き報告してほしい感じはしますね」と話し、その後の報告メッセージを心待ちにしていました。次回3月27日(日)の放送は、木村がリスナーからのメッセージに答えます。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/