TVアニメ「RWBY 氷雪帝国」のPVが、東京・東京ビッグサイトで実施されている「AnimeJapan 2022」の「Team RWBY Project」発表会で公開された。
アメリカ発のWebアニメシリーズ「RWBY」のプロジェクト「Team RWBY Project」の一環として制作される「RWBY 氷雪帝国」。PVには早見沙織演じるルビー・ローズ、日笠陽子演じるワイス・シュニー、嶋村侑演じるブレイク・ベラドンナ、小清水亜美演じるヤン・シャオロンからなるチームRWBY結成の様子や、彼女たちの戦いの様子などが収められており、早見によるエンディング主題歌「Awake」も聴くことができる。
「RWBY 氷雪帝国」は虚淵玄がアニメーション原案、冲方丁がシリーズ構成・脚本、hukeがアニメーションキャラクター原案、鈴木利正が監督、シャフトがアニメーション制作を担当し2022年に放送。なお早見、日笠、嶋村、小清水のサイン入りポスターが当たるキャンペーンが「RWBY」の日本公式Twitter（@RWBY_JAPAN）で行われる。詳細はTwitterアカウントにて確認しよう。
TVアニメ「RWBY 氷雪帝国」
2022年放送開始
スタッフ情報
原作：Rooster Teeth Productions『RWBY』（モンティ・オウム）
監督：鈴木利正
アニメーション原案：虚淵玄（ニトロプラス）
シリーズ構成・脚本：冲方丁
アニメーションキャラクター原案：huke
キャラクターデザイン・総作画監督：杉山延寛
ビジュアルディレクター：武内宣之
チーフディレクター：岡田堅二朗
総作画監督：伊藤良明、山村洋貴
メインアニメーター：長田寛人、川田和樹
プロダクションデザイン・異空間設計：友野るい
美術ボード：飯島寿治
美術監督：内藤健
色彩設計：日比野仁
撮影監督：会津孝幸
編集：松原理恵
音楽：戸田信子 x 陣内一真
音響監督：明田川仁
アニメーション制作：シャフト
製作：Team RWBY Project
キャスト情報
ルビー・ローズ：早見沙織
ワイス・シュニー：日笠陽子
ブレイク・ベラドンナ：嶋村侑
ヤン・シャオロン：小清水亜美
ジョーン・アーク：下野紘
ノーラ・ヴァルキリー：洲崎綾
ピュラ・ニコス：豊口めぐみ
ライ・レン：斉藤壮馬
オズピン：井上和彦
(c)2022 Rooster Teeth Productions, LLC/Team RWBY Project