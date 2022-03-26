TVアニメ「RWBY 氷雪帝国」のPVが、東京・東京ビッグサイトで実施されている「AnimeJapan 2022」の「Team RWBY Project」発表会で公開された。

アメリカ発のWebアニメシリーズ「RWBY」のプロジェクト「Team RWBY Project」の一環として制作される「RWBY 氷雪帝国」。PVには早見沙織演じるルビー・ローズ、日笠陽子演じるワイス・シュニー、嶋村侑演じるブレイク・ベラドンナ、小清水亜美演じるヤン・シャオロンからなるチームRWBY結成の様子や、彼女たちの戦いの様子などが収められており、早見によるエンディング主題歌「Awake」も聴くことができる。

「RWBY 氷雪帝国」は虚淵玄がアニメーション原案、冲方丁がシリーズ構成・脚本、hukeがアニメーションキャラクター原案、鈴木利正が監督、シャフトがアニメーション制作を担当し2022年に放送。なお早見、日笠、嶋村、小清水のサイン入りポスターが当たるキャンペーンが「RWBY」の日本公式Twitter（@RWBY_JAPAN）で行われる。詳細はTwitterアカウントにて確認しよう。

TVアニメ「RWBY 氷雪帝国」

2022年放送開始

スタッフ情報

原作：Rooster Teeth Productions『RWBY』（モンティ・オウム）

監督：鈴木利正

アニメーション原案：虚淵玄（ニトロプラス）

シリーズ構成・脚本：冲方丁

アニメーションキャラクター原案：huke

キャラクターデザイン・総作画監督：杉山延寛

ビジュアルディレクター：武内宣之

チーフディレクター：岡田堅二朗

総作画監督：伊藤良明、山村洋貴

メインアニメーター：長田寛人、川田和樹

プロダクションデザイン・異空間設計：友野るい

美術ボード：飯島寿治

美術監督：内藤健

色彩設計：日比野仁

撮影監督：会津孝幸

編集：松原理恵

音楽：戸田信子 x 陣内一真

音響監督：明田川仁

アニメーション制作：シャフト

製作：Team RWBY Project

キャスト情報

ルビー・ローズ：早見沙織

ワイス・シュニー：日笠陽子

ブレイク・ベラドンナ：嶋村侑

ヤン・シャオロン：小清水亜美

ジョーン・アーク：下野紘

ノーラ・ヴァルキリー：洲崎綾

ピュラ・ニコス：豊口めぐみ

ライ・レン：斉藤壮馬

オズピン：井上和彦

(c)2022 Rooster Teeth Productions, LLC/Team RWBY Project