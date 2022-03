NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンのアニメ・音楽事業が30周年を迎えたことを記念したプロジェクト「NBCUniversal ANIME×MUSIC 30th Anniversary Project」の詳細が、本日3月26日に東京・東京ビッグサイトにて開催されている「AnimeJapan 2022」の「NBCUniversal Anime/Music AnimeJapan 2022スペシャルステージ」にて発表された。

発表ではKoi原作によるTVアニメ「ご注文はうさぎですか? BLOOM」のキャラクターが登場するバーチャルライブの実施決定が明らかに。メタバース空間内でのライブイベントとなり、2022年内に開催される予定だ。さらにYouTube公式チャンネルでは、これまでの30年間を彩ってきた数々のアニメ作品のOP、EDを毎日投稿。初日となる本日3月26日にはTVアニメ「灼眼のシャナ」のOPが公開されている。

そのほか30周年を記念した高精彩ビジュアルアートも販売。商品は「serial experiments lain」「とある魔術の禁書目録」「ご注文はうさぎですか? BLOOM」「可愛いだけじゃない式守さん」といった22タイトルがラインナップされた。価格は税込1万8700円。本日よりNBCユニバーサル公式オンラインショップ・あにばーさるで予約を受け付けている。

高精彩ビジュアルアートのラインナップ

「serial experiments lain」「まほろまてぃっく」「灰羽連盟」「藍より青し」「灼眼のシャナ」「苺ましまろ」「とある魔術の禁書目録III」「とある科学の超電磁砲T」「学園黙示録HIGH SCHOOL OF THE DEAD」「あの夏で待ってる」「ゆゆ式」「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完」「凪のあすから」「グリザイアの果実」「ご注文はうさぎですか? BLOOM」「アルスラーン戦記」「スタミュ」「終わりのセラフ/Seraph of the End animated」「キノの旅」「ゴールデンカムイ」「文豪とアルケミスト」「可愛いだけじゃない式守さん」

