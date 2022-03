SKY-HI、苦手だなと思う人は「あんまりいないし、“いないようにしよう”とも思っている」…その理由とは？

きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ~Touch Your Heart~」。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストをお迎えしたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立て、紐解いていきます。3月13日(日)、3月20日(日)の放送では、SKY-HIさんをゲストに迎えて、お届けしました。SKY-HIさんは、2020年に“才能を殺さないために”をスローガンとした音楽レーベル「BMSG」を設立。ゆくゆくは“会社を作ろう”との思いを抱いてはいたものの、なぜこのタイミングでの起業だったのかというと、「その頃、若い子たちから相談をされる機会が多くて。すると、10代、20代の頃に自分が抱えていた悩みとあまりにも似ていたから」と経緯を語ります。「自分は運良く、この年齢でも(音楽を)やれているけど、やってきた足跡が(目に見える形に)なっていないのはあまりにも寂しすぎるなと思って。自分と同じような状況の人を減らしたかった」と思いを明かしました。起業後、SKY-HIさんは「BMSG」主催によるボーイズグループのオーディション「THE FIRST」を実施し、7人組ダンス&ボーカルユニット「BE:FIRST」を輩出しました。SKY-HIさんが、20代後半のあるダンサーとカラオケに行ったときのこと。彼はダンスが上手いのはもちろんのこと、とてもイケメンで、歌声を聴いてみたら歌も上手と三拍子揃っていたため、「ボーイズグループみたいなのをやればいいのに!」と声をかけたところ、「実はやってみたかったんですよ、昔。でも、やれるところがないじゃないですか!」と言われたそう。その言葉を聞き、「(彼のように)誰にも言えずに、本当はやりたいけど諦めている人がめちゃくちゃいるんだなと思った。世の中にいい影響を与えてくれるような、才能を持った人たちが人知れず消えてしまっているのは悲しいと思った」とオーディション開催のきっかけを振り返りました。代表取締役CEO としてBMSGを牽引する傍ら、SKY-HIさんは、Stray Kidsのメンバー、Bang Chan(バンチャン)さん、Changbin(チャンビン)さん、HAN(ハン)さんの3人によるプロデューサーユニット・3RACHA(スリーラチャ)とコラボレーションしたナンバー「JUST BREATHE feat. 3RACHA of Stray Kids」を2月21日(月)にリリースしました。iTunesソングランキングにて、なんと世界29の国と地域で1位を獲得し、「見たことのない言語でYouTubeやTwitterにコメントがくるので、すごいなって」とその反響ぶりに驚いていました。新しい一歩を踏み出したいときに背中を押してくれるおすすめ作品を伺うコーナーで、SKY-HIさんがセレクトしたのは、「週刊少年ジャンプ」(集英社)で2008年~2012年に連載された人気漫画「バクマン。」。「DEATH NOTE」も手がけた大場つぐみさん(原作)と小畑健さん(作画)のタッグによる作品で、漫画家の夢を追いかける若者たちの友情と純愛を描いた青春ストーリー。テレビアニメ化、実写映画化、さらには舞台化もされた人気作品です。そんな「バクマン。」について、SKY-HIさんは開口一番「素晴らしいですよ!」と絶賛。「理想や夢、綺麗事とかファンタジーというものを、現実を生きるうえで忘れちゃいけないなと思ったし、逆にフィクションを作るうえで現実を徹底していないと、面白くないよなって」と語りました。フリートークでは、きゃりーからの質問に答える一幕も。「苦手だなって思う人います?」と聞かれ、SKY-HIさんは「あんまりいないし、“いないようにしよう”とも思っている」と回答。「アーティストって特殊な人が多いじゃん? だから最初の段階で、例えばシカトされたり全然目を合わせてくれなかったりして“なんだコイツ”ってなるのは、すごくもったいない。もうちょっと話してみたらすごく面白かったりするパターンが多いから」とその理由を語ってくれました。あらためて、2週にわたるSKY-HIさんとのトークを振り返り、きゃりーは「あらためて、こうして友達とお仕事ができるのもすごく楽しいなと思ったし、途中で私が(番組進行を)乗っ取られている部分もあったので(苦笑)。私が体調を崩したときにはSKY-HIさんに任せようかなと思ったぐらい、すごく楽しい回でした」と話していました。<番組概要>番組名:CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ~Touch Your Heart~放送日時:毎週日曜 12:30~12:55パーソナリティ:きゃりーぱみゅぱみゅ番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/heart/