有田イマリ原作によるTVアニメ「社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。」のPV第4弾が公開された。
4月7日よりAT-X、TOKYO MXほかで順次放送される「社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。」。夜中まで仕事をしている社畜の伏原さんと、そんな彼女を心配して家に帰らせようとする幼い幽霊ちゃんによるコメディだ。PVには内田真礼によるエンディング主題歌「聴こえる？」が使われた。
TVアニメ「社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。」
放送情報
AT-X：2022年4月7日（木）より毎週木曜日21:00～ ※リピート放送：毎週月曜日9:00～、毎週水曜日15:00～
TOKYO MX：2022年4月7日（木）より毎週木曜日22:00～
BS日テレ：2022年4月9日（土）より毎週土曜日24:30～
BSフジ：2022年4月12日（火）より毎週火曜日24:30～
配信情報
J:COMオンデマンド、milplus：2022年4月7日（木）より毎週木曜日22:30～先行配信
dアニメストア：2022年4月12日（火）より毎週火曜日0:00～
Amazon Prime Video、U-NEXT、アニメ放題、TELASA、iTSCOMオンデマンド、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、Hulu、ムービーフルplus、OnGenムービー、ABEMA、FOD、ひかりTV、ビデオマーケット、Rakuten TV、Google Play、YouTube、HAPPY!動画、クランクイン！ビデオ、マンガUP!：2022年4月14日（木）21:00～順次配信
スタッフ
原作：有田イマリ（掲載 月刊「少年ガンガン」スクウェア・エニックス刊）
監督：南原玖宇
シリーズ構成：赤尾でこ
キャラクターデザイン：田中春香
音響監督：立石弥生
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
音楽：宝野聡史、葛西竜之介
音楽制作：ポニーキャニオン、アップドリーム
プロデュース：ドリームシフト
アニメーション制作：project No.9
キャスト
幽霊ちゃん：日高里菜
伏原さん：金元寿子
みゃーこ：小原好美
倉橋さん：内田真礼
リリィ：石原夏織