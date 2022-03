『薔薇王の葬列』第12話、リチャードは秘密を明かす！ 新PV2本も

2022年1月9日(日)より放送・配信中のTVアニメ『薔薇王の葬列』、その第12話の先行カットとあらすじが到着した。

また古川慎がナレーションを務める「1分くらいで分かる薔薇王の葬列 ~リチャードとヘンリー編~」と、キャラクターPV「バッキンガム」も公開された。

『薔薇王の葬列』は、『月刊プリンセス』(秋田書店)で連載中の菅野文による同名漫画を原作とするTVアニメ。

舞台は中世イングランド。白薔薇のヨークと赤薔薇のランカスターの両家が王位争奪を繰り返す薔薇戦争時代……。ヨーク家の三男・リチャードにはある秘密があった。それは、男女両方の性を持つということ。己を呪うリチャードは残酷な運命に導かれ、悪にも手を染めていくが……!? シェイクスピアの史劇「ヘンリー六世」「リチャード三世」を原案に描かれる運命のダーク・ファンタジーだ。

第12話は2022年3月27日(日)より順次放送・配信開始。

あらすじ、先行カットはこちら!

<第12話 「Richard is dead, died alone in the woods that day.」>

エドワードが王となり、歓喜にわくヨーク。だがリチャードの心は沈んでいた。

「光はもう、二度と戻らない」。

ヘンリーを捕らえた牢獄へと足を運ぶリチャード。そんなリチャードに兄・エドワードは、ヘンリーを殺せと命じる。

「お前はいつも突然現れて……俺の傷口を、満たしては引き裂いた」。

短刀を手にしたリチャードはヘンリーに自らの思いを語る。そして自らの秘密を明かすリチャード。

その時、ヘンリーが語った言葉は……。

<スタッフ>

脚本:内田裕基 絵コンテ:鈴木健太郎 演出:田中瑛

総作画監督:小森篤、前田ゆり子

作画監督:山中いづみ、小松香苗、都築裕佳子、スタジオギガ

>>>『薔薇王の葬列』第12話先行カットその他を全部見る(画像25点)

また2022年3月13日(日)23:00より、第12話のオーディオコメンタリー付き都度課金配信もスタートする。第12話オーディオコメンタリーには、斎賀みつき(リチャード役)、緑川光(ヘンリー六世役)、日野聡(ケイツビー役)が出演。

オーディオコメンタリーなしの見放題配信、都度課金配信<通常版>も同時スタートとなる。

第12話に向けて「1分くらいで分かる薔薇王の葬列 ~リチャードとヘンリー編~」の映像が解禁。

ナレーションは本作第1クール・第2クールのOPテーマを歌う古川慎が担当。

いよいよ迎える第1クールの最終回で、リチャードとヘンリーをどのような運命が待ち受けるのか。

二人のこれまでの歩みを1分くらいで振り返る映像となっている。

また、『第2クールキャラクターPV「バッキンガム」』も公開された。

第2クールよりキャラの成長に合わせ声優が変更となるバッキンガム。杉田智和による演技を一足早く聞くことができる。