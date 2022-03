乃木坂46賀喜遥香＆田村真佑 新曲「Actually…」「深読み」「好きになってみた」はどんな曲？

乃木坂46の賀喜遥香が、TOKYO FMのレギュラー番組に生出演。ゲストにメンバーの田村真佑さんを迎え、3月23日(水)にリリースされたニューシングル『Actually…』に収録されている2人の参加曲を紹介しました。この日は2人で、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が担当する生放送パートから出演。『逆電握手会』をテーマに、6人のリスナーのリクエストに応えました。この「乃木坂LOCKS!」は2人で進行し、表題曲の「Actually…」と「深読み」(全タイプに収録)、「好きになってみた」(通常盤に収録)について語りました。そのトークを紹介します。賀喜:乃木坂46は、3月23日に29枚目となる新曲『Actually…』をリリースしました。田村:いえーい!賀喜:「Actually…」どうですか?田村:本当に……何だろうな? 幻想的な曲というか。賀喜:そうだね。田村:歌詞もそうだけど、振りも含めて全体的にかっこいいよね。力強さと儚さと、みたいな。いろいろと盛り込まれた1曲だと思います。賀喜:うん、そうですね……。2人:(笑)。田村:ライブでやるときに、みんなに言ってもらいたいなと思っちゃうような曲。賀喜:そうだね。『Hey』ってね。田村:最初の『Woh oh oh oh oh』のところもそうだし。みんなで声を掛け合いながら、歌いたいなと思った。賀喜:うんうん! 絶対盛り上がるよね。田村:そうそう。歌詞的には“1人が好きな女の子”みたいな感じだけど、だからこそみんなでライブで盛り上がりたい! って思っちゃった。いい歌詞だよね?賀喜:いい歌詞! (歌詞の主人公は)1人が好きな感じがあるんだけど、なんかかまいたくなる(笑)。田村:そう。なんか(指で)“つんつん”したくなる女の子というか(笑)。賀喜:“つんつん”ってしたくなる感じ(笑)。田村:そう(笑)。ツンデレじゃないけど……1人が好きだけど、本当はみんなと一緒にいたいんだな、みたいな感じを読み取れる歌詞がかわいくて……好き!賀喜:私も好き!田村:メロディもくせになるというか。賀喜:リズム感もくせになるというか。田村:そうそう! 初めて聴いたときから、ずっと頭に残って。それこそ『Woh oh oh oh oh』なんて、1回聴いたらあんまり忘れなさそうなメロディだから。賀喜:そうだよね。田村:聴いていてすごく好きな1曲だな、って思ったかな。賀喜:私もこの曲についてはあまり話したことないんだけど……どこを歌っているか当ててほしいね(笑)。田村:たしかに! 「私たちの歌声わかるかな?」クイズを、大人数だからこそ……みんなに当ててほしいよね。賀喜:そうだね。賀喜:この曲はさわやかですね~。田村:ね! 「深読み」とはまったく違うというか。賀喜:この曲も英語の歌詞から始まるんだけど……。田村:最近、英語始まりが多いね(笑)。賀喜:この部分は清宮レイちゃんを……。田村:帰国子女の?賀喜:そうそう。清宮レイちゃんを意識して発音した(笑)。田村:そうなの!?(笑)。そんな裏話があったの?(笑)。賀喜:そうなの、個人的なね(笑)。(ネイティブっぽく)『My Heart skips abeat』!田村:本当にそんな感じで歌ったの?(笑)。賀喜:うん! まぎれるからいいかな、って。田村:たしかに。1人くらいいてもね。賀喜:そう。みんないるし、発音が強めの人がいても……。田村:声があわさると、意外といい感じになったりするしね。賀喜:そうそう。歌詞覚えてる?田村:え~……『My Heart skips abeat』(笑)。語尾をハッキリ言わないのがポイントかな。賀喜:そのほうが、かっこよく聞こえるっていう(笑)。田村:でも……最初の歌声(が誰か)、みんなわかるかな?賀喜:綺麗な通る声だよね。田村:歌い方が好きなんだよね。聴き心地が良くて、スっと入ってくる声というか。賀喜:透明感もあるから、この曲にぴったりだなって思う。田村:「さわやか」プラス「さわやか」みたいな(笑)。賀喜:夏のキラキラって感じの(笑)。田村:すごく個人的にだけど、アニソンとかでかかってほしいな。聴いていてワクワクする楽曲だなって思った。賀喜:そこにも注目して聴いてください!さらに、同日に卒業コンサートを行った先輩の北野日奈子さんへの思いも伝えました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/