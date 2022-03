INI髙塚大夢・田島将吾・松田迅「誰にも言ってなかった」オーディション「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」を受けるまで

グローバルボーイズグループ・INIがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「From INI」。毎週金曜深夜の2時間、INIの“今”をダイレクトに届けます。3月18日(金)の放送では、髙塚大夢と田島将吾、松田迅が、オーディション「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」に挑戦することを伝えた際の周りの反応や、自身の気持ちを伝えました。

INIは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生した11人組です。今回は、前半の25時台に藤牧京介、佐野雄大、後半の26時台に髙塚大夢、田島将吾、松田迅が登場しました。

後半パートでは、お悩み相談のコーナーで「表舞台に立つ、という夢が誰にも話せない」というリスナーのメッセージを紹介。3人がエールを送りました。

<リスナーのお悩み相談>

私には誰にも話せていない悩みがあります。表舞台に立つ挑戦をしてみたいのですが、大学の費用を負担してくれている両親に、どうしても言い出せません。周りの友達にも、どう思われるだろう? と考えてしまうと言えません。みなさんが表舞台に立つと決めたときや、オーディションを受けることを伝えたとき、ご両親はどのような反応でしたか? また、どのように伝えましたか?

――オーディションを受けたい! 家族にどう伝えた?

◆髙塚大夢「落ちたら就活しようと思っていた」

俺もマジで一緒でしたよ。大学にも行かせてもらって、親は就活するつもりでいたし、周りとも就活の話をしていたし。オーディションを受けることは、誰にも言ってなかったのよ。1人で内緒で受けて……落ちたら就活しようと思っていたし。

親にもマジで言ってなかったのよ。「インターンどうなの?」とか聞かれたりしたけど、「あるある」って言って……何もしていなかったけど。それで「実は、(「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」に参加する)オーディションに受かったんだけど……」って頑張って切り出して。

一応、音楽はやっていたから、「そういうのをやりたい気持ちはあったよね」って受け入れてくれたんだけど……俺には何も言わないけど、たぶん反対はしていた。だから、「落ちたら就活しなさいよ」みたいな。本当はそっちにいってほしくないっていう思いを感じたので、つらくはあったけど、その分頑張れたかな。だから、この気持ちはめっちゃわかる。

◆田島将吾「どうにかはなる」

両親はずっと応援してくれていたんだけど、俺は1回「やりたい」と思ったら、やらないと居ても立っても居られないというか。絶対後悔もするし……という感じで生きてきたから、親にもいろいろ迷惑をかけたけど、今は「そうしてきてよかったな」って思っている。

どうなるかわからないけど、挑戦するのが俺は好きだったかな。その分、楽しさもあるし。最初は「どうなっても……」って思っているけど、どうにかはなるし。俺はそういう感じだった。

◆松田迅「諦めそうになったときもあった」

僕は言いにくかったけど、家族で焼肉を食べていたときに打ち明けました(笑)。「こういうオーディションがあって、前から気になっていたから挑戦したい」という話をしたら、家族は「迅ならいけるんじゃない?」と応援してくれて。その日の夜に友達にも電話して、「将来の夢が決まった」って言ったら、めちゃくちゃ応援してくれて。それでオーディションを受けて……という感じかな。

たしかに言い出しづらいし、諦めそうになったときもあったんだけど、サンボマスターさんの曲に『あきらめないでどんな時も 君なら出来るんだとんな事も♪』という歌詞があって、そのときにめっちゃ沁みたんだよね。だから、その曲をお送りしたいと思います。

◇

番組ではこのあと、サンボマスターの「できっこないを やらなくちゃ」をオンエア。3人からリスナーに、「がんばってください!」「君ならできる!」「がんばって!」という言葉が送られました。

◇

番組初のイベント「JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI」の開催が発表されました。4月17日(日)17:00より、オンラインライブとして開催されます。ゲストに、「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」オーディション時にラップトレーナーをつとめたKEN THE 390さんが出演します。

また、田島から「KEN THE 390さんと西、田島、池﨑のコラボが決定した」というお知らせもありました。打ち合わせはこれからとのことですが、「楽しい舞台にできたらいいな」と話していました。イベントの詳細は、特設サイト(https://www.tfm.co.jp/earthday/2022/)をご確認ください。

◇

この放送の「聴き逃し配信」は、 TOKYO FMの音声サービス「AuDee(オーディ)」でも聴くことができます。

次回の放送は、3月25日(金)です。

<番組概要>

番組名:From INI

放送日時:毎週金曜25:00~27:00

パーソナリティ:INI

番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/59121