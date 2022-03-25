【試合速報】楽天対千葉ロッテ、開幕スタメン発表　新加入の西川遥輝は1番…

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楽天VSロッテの開幕戦、先発出場選手は？
プロ野球の2022年レギュラーシーズンがきょう25日に開幕。東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズの開幕戦は、16時から楽天の本拠地・楽天生命パーク宮城で開催。試合開始に先立ち、同試合のスターティングメンバ―が発表された。
楽天の開幕投手は、則本昂大投手。新加入の西川遥輝外野手は「1番・左翼」、ドラフト2位ルーキーの安田悠馬捕手は、「8番・捕手」で起用された。
一方のロッテは、石川歩投手が開幕マウンド。バッテリーを組むドラフト1位ルーキー・松川虎生捕手は、史上3人目となる高卒新人での開幕マスクを掴んだ。
【一覧】楽天ーロッテの開幕スタメン
先攻：千葉ロッテマリーンズ
1番（左）髙部瑛斗
2番（右）レオネス・マーティン
3番（二）中村奨吾
4番（指）ブランドン・レアード
5番（一）佐藤都志也
6番（中）岡大海
7番（遊）藤岡裕大
8番（捕）松川虎生
9番（三）平沢大河
（投）石川歩
後攻：東北楽天ゴールデンイーグルス
1番（左）西川遥輝
2番（遊）山崎剛
3番（二）浅村栄斗
4番（右）島内宏明
5番（三）茂木栄五郎
6番（指）和田恋
7番（一）鈴木大地
8番（捕）安田悠馬
9番（中）小深田大翔
（投）則本昂大