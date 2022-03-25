【試合速報】楽天対千葉ロッテ、開幕スタメン発表　新加入の西川遥輝は1番…

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楽天VSロッテの開幕戦、先発出場選手は？

　プロ野球の2022年レギュラーシーズンがきょう25日に開幕。東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズの開幕戦は、16時から楽天の本拠地・楽天生命パーク宮城で開催。試合開始に先立ち、同試合のスターティングメンバ―が発表された。

 

 

　楽天の開幕投手は、則本昂大投手。新加入の西川遥輝外野手は「1番・左翼」、ドラフト2位ルーキーの安田悠馬捕手は、「8番・捕手」で起用された。

　一方のロッテは、石川歩投手が開幕マウンド。バッテリーを組むドラフト1位ルーキー・松川虎生捕手は、史上3人目となる高卒新人での開幕マスクを掴んだ。

【一覧】楽天ーロッテの開幕スタメン

先攻：千葉ロッテマリーンズ

1番（左）髙部瑛斗

2番（右）レオネス・マーティン

3番（二）中村奨吾

4番（指）ブランドン・レアード

5番（一）佐藤都志也

6番（中）岡大海

7番（遊）藤岡裕大

8番（捕）松川虎生

9番（三）平沢大河

（投）石川歩

後攻：東北楽天ゴールデンイーグルス

1番（左）西川遥輝

2番（遊）山崎剛

3番（二）浅村栄斗

4番（右）島内宏明

5番（三）茂木栄五郎

6番（指）和田恋

7番（一）鈴木大地

8番（捕）安田悠馬

9番（中）小深田大翔

（投）則本昂大