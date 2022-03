X-MENの強敵マグニートーがアクションフィギュアで登場！

マーベルコミックス『X-MEN』シリーズに登場するマグニートーがメディコム・トイのアクションフィギュアMAFEX(マフェックス)シリーズにラインナップされる。

『X-MEN』シリーズは、突然変異で超能力を持って生まれたミュータントヒーローX-MENの活躍を描くコミックス。アニメや実写映画、ゲームの原作にもなっている人気作品だ。

マグニートーはシリーズ第1話となる『The X-MEN』#1に登場したヴィラン(悪役)。磁力を操る強力なミュータントだ。

その後もシリーズを通して活躍しているが、次第にミュータントの未来を憂う志の高いキャラクターとして描かれるようになり、X-MENと協力する場面も増えていった。時期によっては単に味方となるのみならず、X-MENのリーダーを務めていたこともある。

(C) 2022 MARVEL

MAFEX MAGNETO (ORIGINAL COMIC Ver.)

発売元:メディコム・トイ

9680円(税込)

2022年12月発売予定

アクションフィギュア。全高約16センチ。

頭部パーツ3種、ヘルメットパーツ付属。バトルシーンを再現できるエフェクトパーツも付属する。マントは布製で、端にワイヤーが入っておりある程度形状を固定できる。

MAFEXではマーベル以外のキャラクターもラインナップしている。ここではその新製品情報をお届けしよう。

JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements (C) & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)

Story by CHRIS TERRIO & ZACK SNYDER and WILL BEALL Screenplay by CHRIS TERRIO.

MAFEX CYBORG (ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE Ver.)

発売元:メディコム・トイ

9680円(税込)

2022年12月発売予定

映画『ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット』より、サイボーグをアクションフィギュアで再現。

頭部パーツ3種。表情はデジタルプリント仕様となっている。背面追加アーム、武装アームパーツ付属。

今回のマグニートーが単に「COMIC Ver.」ではなく「ORIGINAL COMIC Ver.」となっているのは、先に「MAFEX MAGNETO(COMIC Ver.)」というアイテムがラインナップされているからである。こちらのマグニートーは「エイジ・オブ・アポカリプス」という展開に登場したバージョンだ。

「エイジ・オブ・アポカリプス」の舞台は、タイムスリップしたLegion(リージョン)というミュータントによりX-MENの創始者プロフェッサーXが若くして殺されてしまい、歴史が書き換わってしまった世界。マグニートーはプロフェッサーXの遺志を継いでX-MENを率いていた。

「MAFEX MAGNETO (ORIGINAL COMIC Ver.)」は、いわば「通常シリーズのマグニートー」とでもいうべきアイテムになっている。

<問い合わせ先>

メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

