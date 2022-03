MEDICOM TOY PLUS NAGOYA、4月23日名古屋パルコにオープン！

玩具メーカー、メディコム・トイの新たな直営店舗「MEDICOM TOY PLUS NAGOYA」が、2022年4月23日に名古屋パルコ西館1Fにオープンする。

メディコム・トイは複数の直営店舗を運営している。MEDICOM TOY PLUSはその1つで、渋谷区の表参道ヒルズに店を構えている。MEDICOM TOY PLUS NAGOYAはMEDICOM TOY PLUSの名を持つ店舗としては2店目、メディコム・トイの直営店舗としては6店目となる。

メディコム・トイではMEDICOM TOY PLUS NAGOYAを「最先端のアートとTOYを世界へ発信する、『NATURE & FUTURE』を体現したスペシャルコンセプトストア」と説明している。

この「NATURE & FUTURE」は先日移転リニューアルオープンしたMEDICOM TOY PLUSとも同じもので、PLUS系店舗の共通コンセプトということなのだろう。

MEDICOM TOY PLUS NAGOYA

2022年4月23日開店予定

〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄3-29-1

名古屋パルコ 西館1F

メディコム・トイの代表的アイテムであるクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)を中心としたOPEN記念商品も発売される。MEDICOM TOY PLUS(表参道)およびMEDICOM TOY PLUS NAGOYAでの販売となる。

では、OPEN記念商品をご紹介しよう。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である。

(C)SHELTERBANK

SHELTERBANK Jafar (EDITION 20/30)

発売元:メディコム・トイ

6万6000円(税込)

2022年4月発売予定

アーティストのシェルターバンクによる、複合素材を使用したオリジナルモンスター。全高約35センチ。なお「EDITION 20/30」は、全体で30個製作されたうち、今回は20個販売されることを示す。

抽選販売。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ROYAL SELANGOR STEAMPUNK COAL BLACK 400%

発売元:メディコム・トイ

18万7000円(税込)

2022年4月発売予定

1885年に創業したマレーシアの老舗ピューターブランド、ROYAL SELANGOR(ロイヤル・セランゴール)社製。基本的にプリントのみでデザインを表現するベアブリックには珍しく、表面にスチームパンクなディテールがモールドされている。

数量限定発売、なくなり次第終了。

(C) ΛCRONYM(R)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ΛCRONYM(R) WHITE CHROME 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

2万2000円(左2点)、10万7800円(右)(共に税込)

2022年4月発売予定

ファッションブランドΛCRONYM(R) (アクロニウム)のベアブリック。

1000%は配送のみ、送料別。

(C) UNREAL inc.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Lauren Tsai 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年4月発売予定

イラストレーターのローレン・サイのデザインによるベアブリック。

1000%は配送のみ、送料別。

(C) ZEROTARO

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK MONA LISA OVERDRIVE 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年4月発売予定

アーティストZEROTARO(鈴木一太郎)による、モザイク化したモナリザをプリントしたベアブリック。

1000%は配送のみ、送料別。

(C) Magical Destroyers

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 魔法少女マジカルデストロイヤーズ アナーキー 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年4月発売予定/アーティストのJUN INAGAWA原案のアニメ『魔法少女マジカルデストロイヤーズ』に登場するアナーキーをベアブリック化。

1000%は配送のみ、送料別。

(C) Fujio Akatsuka

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK イヤミ 400%(左)、BE@RBRICK ウナギイヌ 400%(中)、BE@RBRICK バカボンのパパ 1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

各1万1000円(左、中)、6万3800円(右)(税込)

2022年4月発売予定

赤塚不二夫の漫画の人気キャラクターをベアブリック化。

1000%は配送のみ、送料別。

次のページにもアイテムあり!

>>>MEDICOM TOY PLUS NAGOYA OPEN記念商品の画像を全部見る(画像16点)

(C) TOKYO FANTASY

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SEKAI NO OWARI × eyewater 100%(4点セット)(左4点)、400%(4点セット)(右4点)

発売元:メディコム・トイ

1万1000円(左4点)、5万2800円(右4点)(税込)

2022年4月発売予定

4人組バンドSEKAI NO OWARIと、アーティスト橋爪悠也のシリーズ作品「eyewater」のコラボベアブリック。両サイズとも4体セット。

(C) TOKYO FANTASY

MLE SEKAI NO OWARI × eyewater

発売元:メディコム・トイ

2022年4月発売・発送予定

MLE(発売元:メディコム・トイ ライフ エンターテインメント)の雑貨アイテム。

TEE/各5500円(税込)/サイズ:S,、M、 L、 XL、 XXL。カラー:WHITE/BLACK。

L/S TEE/各7150円(税込)/サイズ:S、M、 L、 XL、 XXL。カラー:WHITE/BLACK。

RUG/2万1450円(税込)/サイズ:H75×W71センチ、カラー:MULTI。

CUSHION/6600円(税込)/サイズ:H40×W45センチ、カラー:MULTI。

SKATEBOARD DECK/1万7600円(税込)/サイズ:H82×W20.5センチ、カラー:MULTI。

KEY CHAIN/1650円(税込)/サイズ:H6×W6センチ、カラー:MULTI。

TOTE BAG/5500円(税込)/サイズ:W36×H39センチ、ショルダー73センチ、カラー:MULTI。

(C) KAE TANAKA

KAE TANAKA STATUE

発売元:メディコム・トイ

7万4800円(税込)

2022年4月発売予定

田中かえの立体がスタチューで登場。全高約35センチ。

(C)MAMES

MAMES ARTRASH "RiBahhS" BUTTON (カスタム籠入)

発売元:メディコム・トイ

各6万6601円(税込)

2022年4月発売予定

アーティストMAMES(マメズ)のオリジナルソフビを作者自らハンドペイントしたアイテム。本体各全高約13センチ、籠全高約18センチ。

抽選販売。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C)MAMES

MAMES 原画作品

発売元:メディコム・トイ

価格:8万800円~21万7800円(税込)

2022年4月発売予定

各全高約13センチ。

抽選販売。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) MAI NAGAMOTO

MAI NAGAMOTO FUTENEKO/フテネコ ハンドペイント

発売元:メディコム・トイ

4万4000円(税込)

2022年4月発売予定

ナガモトマイのオリジナルソフビを作者自らハンドペイントした品。ドッグタグ付き。全高約23センチ。

抽選販売。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

R@BBRICK TM & (C) 2015-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

Designed by CHIAKI(CIROL & Co.)

MY FIRST R@BBRICK B@BY MARBLE Ver. 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(税込)

2022年4月発売予定

ウサギ型ブロックタイプフィギュアR@BBRICK(ラブリック)の新作。胴体は透明成型でビーズが入っているタイプ。全高約8センチ&32センチ。

数量限定発売、なくなり次第終了。

NY@BRICK TM & (C) 2016-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

Designed by CHIAKI(CIROL & Co.)

MY FIRST NY@BRICK B@BY MARBLE Ver. 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(税込)

2022年4月発売予定

ネコ型ブロックタイプフィギュアNY@BRICK(ニャーブリック)の新作。胴体は透明成型でビーズが入っているタイプ。全高約6.5センチ&26センチ。

数量限定発売、なくなり次第終了。

GREMLINS and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)

(C)KAORI HINATA

GIZMO MORRIS [OLIVE]

発売元:メディコム・トイ

9900円(税込)

2022年4月発売予定

映画『グレムリン』のギズモと、ひなたかほりのオリジナルキャラMORRIS(モリス)のコラボアイテム。全高約10センチ。

メディコム・トイの直営店の限定アイテムには、各店ごとのカラーがある。1/6計画はアニメ・特撮キャラが多く、和のベアブリックはソラマチ店名物だ。

MEDICOM TOY PLUS(表参道)の限定品にはアート系のアイテムが多かった。今回のMEDICOM TOY PLUS NAGOYA OPEN記念商品も基本アート寄りではあるが、バカボンのパパなどのキャラクター系ベアブリックも含まれている。NAGOYAの方はアート系をメインにしつつ、若干キャラクター寄り、ぐらいのスタンスで行くのかもしれない。今後の展開に注目だ。

<問い合わせ先>

発売元:メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。