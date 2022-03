FIFAワールドカップカタール2022南米予選第17節が24日に各地で行われた。

すでに本大会出場を決めている首位ブラジル代表は6位チリ代表と対戦。44分にネイマールがPKを決めて先制すると、前半アディショナルタイムにはヴィニシウス・ジュニオールが追加点をマーク。なお、ヴィニシウスにとってはこれが代表初ゴールとなった。その後、後半にはフィリペ・コウチーニョとリチャーリソンが追加点を奪い、4-0で快勝した。

4位ウルグアイ代表と5位ペルー代表による直接対決となった一戦は、42分のジョルジアン・デ・アラスカエタのゴールが決勝点となり、ウルグアイが1-0で勝利。この結果、1試合を残して本大会出場が決定した。

3位エクアドル代表は9位パラグアイ代表と対戦。前半に2点を奪われるなど、1-3で敗れた。しかし、ペルーが敗れたことで、エクアドルも2大会ぶりのW杯出場が決定した。

なお、これにより大陸間プレーオフ出場権が得られる5位をペルー(勝ち点21)、コロンビア代表(勝ち点20)、チリ(勝ち点19)の3チームで争うことになった。

今節の試合結果は以下の通り。なお、最終節となる第18節は29日に行われる。

■W杯南米予選

▼24日開催

ウルグアイ 1-0 ペルー

コロンビア 3-0 ボリビア

ブラジル 4-0 チリ

パラグアイ 3-1 エクアドル

▼25日開催

アルゼンチン vs ベネズエラ

■順位表

1位 ブラジル(勝ち点42)※1試合未消化

2位 アルゼンチン(勝ち点35)※2試合未消化

3位 エクアドル(勝ち点25)

4位 ウルグアイ(勝ち点25)

=====W杯出場権獲得=====

5位 ペルー(勝ち点21)

====大陸間プレーオフ進出====

6位 コロンビア(勝ち点20)

7位 チリ(勝ち点19)

8位 パラグアイ(勝ち点16)

9位 ボリビア(勝ち点15)

10位 ベネズエラ(勝ち点10)※1試合未消化

■次節対戦カード

▼29日開催

ボリビア vs ブラジル

エクアドル vs アルゼンチン

ペルー vs パラグアイ

チリ vs ウルグアイ

ベネズエラ vs コロンビア