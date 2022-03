村上春樹 ボブ・ディラン、ジョン・レノン、ブルース・スプリングスティーン……音楽の力を信じ、愛と平和を歌い続けるミュージシャンたち「村上RADIO特別版 戦争をやめさせるための音楽」をオンエア

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの音楽番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。3月18日(金)は、緊急特別番組として「村上RADIO 特別版 戦争をやめさせるための音楽」を放送しました。ロシアによる激しい軍事攻撃で、ウクライナ国内の多くの市民が傷つき、住む場所を追われている姿が連日伝えられる中、世界の各地で平和を希求するメッセージが発信されています。当番組のDJでもある村上春樹さんも傷ついた市民の姿に深く心を痛めている1人です。1日も早いウクライナでの戦争の終結と平和への祈りを込めた番組として「村上RADIO特別版」がオンエアされました。今回村上さんが選んだ音楽は、これまでの歴史の中でミュージシャンたちがプロテスト・ソングとして声を上げた反戦歌だけではなく、命の尊さや愛の大切さを歌詞に込めた楽曲です。背景となった社会情勢や、ミュージシャンの強い思いを踏まえながら、村上さん自らが歌詞も翻訳し、解説します。若者たちが傷ついてきた戦争の歴史を再び繰り返さないために、ミュージシャンたちが音楽に託したメッセージを、村上さんがあらためて紡ぎ出したプログラムです。この記事では、そのなかから中盤4曲についてお話された概要を紹介します。スティーヴィー・ワンダーがボブ・ディランの「デビュー30周年記念コンサート」で、この“Blowin' In The Wind”を歌います。「風に吹かれて」。1992年のことです。この歌詞はきっとみなさんご存じですよね。でもいちおう読み上げます。スティーヴィー・ワンダーは、15歳のときにこの曲をカヴァーしています。彼は曲の前の語りで、60年代当時は公民権運動とかヴェトナム戦争があったけど、それからも世界のトラブルは途絶えることがなく、結局この曲はどの時代にも輝きを失わなかった、というようなことを述べています。そしてディランの前で、この曲を熱っぽく歌い上げます。バック・バンドはブッカー・T&ザ・MG'sという豪華版、ピアノを弾いているのはスティーヴィー・ワンダー自身です。ピーター、ポール&メアリーが「悲惨な戦争」“Cruel War”を歌います。これ、日本でのライブがとてもいいので、それをかけようと思ったんですけど、どうしてもそのCDが見つからなくて、オリジナルのLPでかけます。古いものなので、ちょっとぷちっと入りますが、例によって気にしないでください。人に歴史があるように、レコードにも古傷があります。でもメアリー・トラヴァースの声、何度聴いても素敵ですね。ドアーズの“The Unknown Soldier”「名もなき兵士」をかけます。『Waiting for the Sun』というアルバムに入っていた曲です。僕の学生時代、よくラジオでかかっていました。ヴェトナム戦争真っ盛りの頃です。ドアーズ、とんがったバンドでした。残念ながら、とんがりすぎて自滅してしまいますけど。この曲もいかにも“闘う詩人”ジム・モリソンらしい歌詞です。鮮やかなイメージが象徴的に、断片的に、並列的に繰り出されます。ビートルズ解散後にジョン・レノンがつくった代表的な曲「イマジン」を聞いてください。発表されたのは1971年です。今日はジャック・ジョンソンが歌います。この歌詞はとても有名なので、みなさんはたぶんご存じだと思うんですけど、いちおうご紹介しておきます。こうして読み上げると、ずいぶん楽観的な歌詞だなと思いますけど、でも実際に歌われるのを聴いていると、やはりじんと来ます。1971年、理想がまだ生き残っていたというか、未来を信じることができた時代だったんですね。理想を信じたシニカルなドリーマー、ジョン・レノン。彼の死によって、世界の情景が大きく変わってしまいました。とても残念なことですが。<番組概要>番組名:村上RADIO 特別版 戦争をやめさせるための音楽放送日時:3月18日(金)23:00~23:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/