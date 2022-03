FIFAワールドカップカタール2022アジア最終予選第9節が24日に各地で行われた。

グループBで2位の日本代表は、グループ3位のオーストラリア代表とアウェーで対戦。89分に途中出場の三笘薫が先制点を奪うと、アディショナルタイムにも三笘が加点し、2-0で勝利。最終節を残して、7大会連続7回目となるW杯出場権を獲得した。

グループB首位のサウジアラビア代表はオーストラリア代表vs日本代表の結果を受けて、W杯出場権を獲得。2大会連続6回目のW杯出場を決めた。しかし、同試合終了後のキックオフとなったアウェーでの中国代表戦(開催地はUAEのシャルジャ)で、1-1の引き分けに終わった。前半終了間際にサレー・アル・シェフリがCKから先制点を決めたが、82分にハンドリングの反則で中国にPKを献上すると、チュー・チェンチエに決められた。

最下位のベトナム代表と4位オマーン代表の対戦は0-1でアウェーのオマーンが勝利。この結果、日本がグループBの首位に浮上し、2位にはなったものの、サウジアラビアとともにW杯出場権を獲得した。敗れたオーストラリアの3位も確定し、こちらはグループAの3位とのアジアプレーオフ(6月7日カタール開催)にまわる。勝ち点を11としたオマーンの4位も決まり、5位中国、最下位ベトナムで最終節を迎えることになる。

アジア最終予選グループB第9節の結果と第10節対戦カード、順位表は以下の通り。

■第9節

▼グループB

オーストラリア 0-2 日本

ベトナム 0-1 オマーン

中国 1-1 サウジアラビア

■第10節対戦カード(カッコ内、日本時間キックオフ時間)

▼グループB

日本 vs ベトナム(19:35)

オマーン vs 中国(25:00)

サウジアラビア vs オーストラリア(27:00)

■順位表

▼グループB

1 日本(勝ち点21/得失点差+8)※W杯出場決定

2 サウジアラビア(勝ち点20/得失点差+5)※W杯出場決定

——————————————————

3 オーストラリア(勝ち点15/得失点差+7)※プレーオフ進出決定

——————————————————

4 オマーン(勝ち点11/得失点差-1)

5 中国(勝ち点6/得失点差-8)

6 ベトナム(勝ち点3/得失点差-11)