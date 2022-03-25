コスプレイヤー紗雪が3月23日、自身のTwitterを更新し体操服ショットを披露した。
紗雪は「体操服の縄跳び娘」とツイートし、縄跳びを手に持ち、へそ出し体操服ショットを披露。この投稿にファンからは「すごく綺麗ですね」「縄跳びのチョイスが最高」「健康美で素敵」といった声が寄せられた。
体操服の縄跳び娘🌟 pic.twitter.com/s9wvQ3DOfD— 有川紗雪 (@sayuki_cos) March 23, 2022
コスプレイヤー紗雪が3月23日、自身のTwitterを更新し体操服ショットを披露した。
紗雪は「体操服の縄跳び娘」とツイートし、縄跳びを手に持ち、へそ出し体操服ショットを披露。この投稿にファンからは「すごく綺麗ですね」「縄跳びのチョイスが最高」「健康美で素敵」といった声が寄せられた。
体操服の縄跳び娘🌟 pic.twitter.com/s9wvQ3DOfD— 有川紗雪 (@sayuki_cos) March 23, 2022
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