コスプレイヤー紗雪が3月23日、自身のTwitterを更新し体操服ショットを披露した。

  • 紗雪

紗雪は「体操服の縄跳び娘」とツイートし、縄跳びを手に持ち、へそ出し体操服ショットを披露。この投稿にファンからは「すごく綺麗ですね」「縄跳びのチョイスが最高」「健康美で素敵」といった声が寄せられた。