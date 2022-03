SCANDAL・TOMOMI 1級船舶免許を取得「4日間詰め込んで勉強して取りました」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。3月21日(月)の配信では特別企画第2弾として、TOMOMIとRINAの2人によるフリートークをお届けしました。ここではTOMOMIが1級船舶免許を取った経緯について、RINAが迫ります!TOMOMI:みなさん、こんばんは。SCANDALのベースのTOMOMIと。RINA:ドラムのRINAです。TOMOMI:今回はこの2人でお届けします!RINA:前回はHARUNAとMAMIの2人回をやって、今回はTOMOMIとRINAの回です。TOMOMI:前回は台本がなかったんですけど、今回もないです。HARUNAとMAMIはすごい喋ってたね。RINA:そうやね、2本分くらい喋っとったね。TOMOMI:1時間くらい収録してたな。RINA:こっちも1時間半くらい目指してな。TOMOMI:え、いける?RINA:いけるいける!TOMOMI:全然自信がないけど!RINA:なんでなん?TOMOMI:1時間半やで?RINA:ちょっと待って、喋って喋って! RINAともっと喋って! めっちゃ楽しみにしとったんよ、今日。TOMOMI:ほんまに?RINA:今日はフリートークの日やなあと思って。一応RINAのほうでは、トークテーマを14個ほど考えてきてんねんけど。TOMOMI:14個も? じゃあ、それを元にやっていきましょう。RINA:2人やからTOMOMIに聞きたいことが結構あったよ。TOMOMI:なにー? 緊張しちゃう。RINA:そんなTOMOMIに今日は迫っていきたいと思います。というわけで、特別企画パート2。題して「SCANDAL TOMOMIとRINAの会」。TOMOMI:で、トークテーマは何? 14個って。RINA:まず、1級船舶免許を取ったやんか。TOMOMI:ちょっと待って待って、ほんまにインタビューみたいになってる!RINA: RINA知らんかってんな。免許を取りにいってること。みんなでシェアをしている予定表に「TOMOMI、4日間お休みください」っていう期間があって、「地元に帰って結婚式とかあるんかなあ」とか思ってたの。休み明けに「なにしとったん?」って聞いたら「免許を取った」って聞いて、すごいやんって思って。TOMOMI:4日間詰め込んで勉強して1級船舶免許を取りました。RINA:すごいね。TOMOMI:大人になってからさ、めちゃくちゃ頑張って勉強することってそんなにないやん。RINA:確かにね。TOMOMI:4日間、ほぼ徹夜やったの。最終日は寝る間も惜しんでテストを受けて……じゃないと間に合わんかった。2級の免許を最初の2日間で取って、残りの2日で1級を取ったの。分けてもよかったんだけど、1級は次の週に取るとかね。RINA:スパルタやん!TOMOMI:4日間で一気に取るのは間違えたなって思った。ほんとにスパルタでストイックで大変やったからね。毎回、予習も復習もみっちりやらんとで、とにかく初めて聞く単語しか出てこないからね。RINA:そうやんなあ。TOMOMI:エンジンの構造とか名称、海図を書いたり、天気図を解説したり、とにかく全部覚えたの。でも、楽しかった!RINA:すごいなあ。それはもともと釣りを趣味でやっているから、その延長で1級船舶免許を取ろうってことだったの?TOMOMI:そう! 海釣りが楽しくって、免許を持ってたらええなあってずっと思っていて。RINA:ほんまにすごいよ!* * *SCANDALのニューアルバム「MIRROR」は好評発売中!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056